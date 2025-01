Kevään dekkarinimet ovat Thorogood ja Musso

Robert Thorogood: Myrkkyjen kuningatar

Marlowin pormestari Geoffrey Lushington kuolee äkillisesti kesken kaupunginvaltuuston kokouksen. Hänen kahvikupistaan löytyy jälkiä ukonhattu-uutteesta – joka tunnetaan myös myrkkyjen kuningattarena.

Poliisi ottaa tutun kolmikon, Judithin, Suzien ja Becksin, mukaan tutkimuksiin, ja naiset pääsevät vapaasti haastattelemaan epäiltyjä ja tutkimaan todistusaineistoa. Tämä sopii Judithille hyvin, sillä hänellä ei ole aikaa sääntöjen ja protokollan seuraamiseen.

Kirjan on suomentanut Hilkka Pekkanen. Ilmestynyt.

***

Guillame Musso: Joku toinen

Ranskan Riviera keväällä 2023. Luksusjahti ajelehtii Cannesin rannikolla. Veneen keulassa makaa Oriana Di Pietro, upporikkaan milanolaisen perheen perijätär, väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi joutuneena. Viruttuaan kymmenen päivää koomassa hän kuolee.

Kuka tappoi Orianan? Yksi mies ja kolme naista kertovat oman versionsa tarinasta: Uhrin aviomies Adrien, miehen nuori rakastajatar Adèle, tutkinnasta vastaava paikallinen poliisi Justine sekä Oriana itse.

Kukaan heistä ei valehtele. Mutta kaikilla on oma totuutensa.

Kirjan on suomentanut Anna Nurminen. Ilmestyy maaliskuussa.

Vasemmassa kuvassa Robert Thorogood, oikealla Guillaume Musso.

Robert Thorogood (s. 1972) on englantilainen käsikirjoittaja ja kirjailija, joka asuu Thamesjoen varrella Marlow’n kylässä. Thorogoodilta on suomennettu aiemmin kaksi teosta, Thamesjoen murhat (2022) ja Kuolema kylässä (2023), jotka ovat osa Thamesjoen murhat -sarjaa. Ensimmäisen osan pohjalta on tehty televisiosarja Murhaklubi ratkaisee, jonka Thorogood on käsikirjoittanut. Hän on myös käsikirjoittanut suosittua Murha paratiisissa -televisiosarjaa. Molemmat sarjat ovat nähtävillä Suomessakin MTV-kanavalla.

Guillaume Musso (s. 1974) on jo vuosia ollut Ranskan suosituin kirjailija ja hänen teoksiaan on myyty yli 11 miljoonaa kappaletta yli kolmellekymmenelle kielelle käännettynä. Siltala on aiemmin julkaissut kolme hänen romaaniaan: Tyttö ja yö (2023), Kirjailijoiden salattu elämä (2024) ja Elämä on romaani (2024).