Uusi Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta nimitetty

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) edistää luotettavan tutkitun tiedon yhteiskunnallista käyttöä, sanan- ja ilmaisunvapautta sekä kansalaisten luottamusta ja osallisuutta tieteeseen ja tutkimukseen.

Neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin. Sen arvostettuna tehtävänä on esittää tiedonjulkistamisen valtionpalkintoja ansioituneille tiedonjulkistajille. Palkinto on valtakunnan korkein kunnianosoitus ansiokkaasta tiedonjulkistamisesta. Lisäksi Neuvottelukunta myöntää apurahoja tiedon levittämistä edistäville hankkeille ja tietokirjallisuudelle, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja tiedonjulkistamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Neuvottelukunta tuo yhteen tiedonvälityksen ammattilaisia, tieteen ja taiteen toimijoita sekä koulutuksen ja tekniikan asiantuntijoita. Neuvottelukunta on merkittävä vaikuttaja, jonka työ ulottuu tieteen, taiteen ja tekniikan organisaatioiden toimintaan ja tavoitteisiin. Sen tehtävänä on paitsi edistää tutkitun tiedon saavutettavuutta myös lisätä laajapohjaista keskustelua ja yhteistyötä asiantuntijoiden, instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan välillä.

Neuvottelukunnan jäsenet kaudella 2025-2027:

Puheenjohtaja:

Dosentti, toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu, Säätiöt ja rahastot ry

Jäsenet:

Kehittämispäällikkö Maria Lassila-Merisalo, Hämeen Ammattikorkeakoulu

Tiedeviestinnän päällikkö Markku Heikkilä, Lapin yliopisto

Johtava tutkija Jari Lyytimäki, Suomen ympäristökeskus

Apulaisprofessori Mikael Laakso, Tampereen yliopisto

Professori Jussi Ylikoski, Turun yliopisto

Akatemiasihteeri Jaakko Kuosmanen, Suomalainen Tiedeakatemia

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Eveliina Olsson, Taideyliopisto

Professori Päivi Korpisaari, Helsingin yliopisto

Julkaisemisen asiantuntija Merja Hintsa, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Professori Merja Koskela, Vaasan yliopisto

Varapuheenjohtajan neuvottelukunta valitsee keskuudestaan. Sihteerinä toimii tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteeri Reetta Kettunen.