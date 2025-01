Peter Sarlin tekee mittavan lahjoituksen Suomen tekoälytutkimuksen vahvistamiseksi – 13 uutta professuuria suomalaisiin yliopistoihin ja ELLIS-instituuttiin

Perustettavat professuurit ovat merkittävä askel Suomen ja Euroopan tekoälytutkimuksen ekosysteemin vahvistamisessa ja pitkäaikaisen kilpailukyvyn edistämisessä tekoälyn saralla ja tukevat samalla kansainvälisen ELLIS-instituutin toimintaa.

Peter Sarlinin perustama säätiö Foundation PS pyrkii myös jatkossa tukemaan maailmanluokan tekoälytutkimusta Suomessa ja etenkin perustettavista professuureista muodostuvan PS Fellow -verkoston toimintaa.

– Tämän päivän maailmassa tekoäly on keskeinen kilpailukyvyn ja kasvun moottori, ja Suomen menestys rakentuu maailmanluokan osaamisen ja osaajien varaan. Onnistumisen edellytyksenä on, että vahvistamme tekoälykyvykkyyksiämme tutkimuksen, koulutuksen ja teollisten sovellusten alueilla. Lahjoitukseni tarkoituksena on luoda ja vahvistaa houkuttelevaa ympäristöä maailmanluokan tekoälyosaamiselle ja -läpimurroille useilla eri aloilla. Yhdessä voimme vauhdittaa Suomen ja Euroopan kilpailukykyä globaalilla tekoälykentällä, toteaa Peter Sarlin.



– Peter Sarlinin lahjoitus on todella arvokas tuki Suomelle elintärkeän tekoälyosaamisen vahvistamiseen. Tämä lahjoitus auttaa meitä viemään tutkimustamme eteenpäin ja myös tukee hienolla tavalla koulutustamme alueella, joka on Aalto-yliopistolle aivan keskeisen tärkeä. Aiomme käyttää Peter Sarlinin lahjoituksen tukemaan uutta tekoälyn alalle perustettavaa professuuria, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.

– Investointi tekoälytutkimukseen on tie merkittäviin läpimurtoihin myös tekoälyn sovelluksissa. Peter Sarlinin näkemyksellinen lahjoitus tekoälytutkimuksen hyväksi vahvistaa Helsingin yliopistossa tehtävää korkeatasoista ja kunnianhimoista tekoälytutkimusta. Lahjoitus kohdennetaan osaksi uuden tekoälyprofessuurin perustamista, sanoo Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom.

– Lahjoitus ELLIS-instituutin professuureihin on erinomaisen osuva teko, joka vahvistaa ja laajentaa maailmanluokan osaamista ja kilpailukykyämme. ELLIS-instituutti mahdollistaa sen, että voimme rekrytoida huippuasiantuntijoita kansainvälisesti kilpailukykyisesti, sanoo Suomen ELLIS-instituutin johtaja, Aalto-yliopiston professori Samuel Kaski.

