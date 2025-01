Vaasan museoiden kävijämäärä hyvällä tasolla

Pohjanmaan museossa vieraili vuoden 2024 aikana 20 612 kävijää. Kuntsin modernin taiteen museossa kävijöitä oli 11 660, Tikanojan taidekodissa 10 554, Vaasan taidehallissa 171 (tammikuun aikana) ja Vanhan Vaasan museossa 7 415. Kaiken kaikkiaan museoissa oli yhteensä 50 412 kävijää. Vanhan Vaasan museon kävijämäärissä oli selkeää nousua viime vuoteen verrattuna.

-Museon toiminnassa tehtiin vuoden 2024 aikana isoja muutoksia, mutta ne eivät juurikaan näy kävijämäärissä. Viime vuoden ennätysluvusta jäätiin muutamalla tuhannella, vaikka Taidehallin näyttelytoiminta siirtyi vuoden alussa Vaasan taiteilijaseuralle, ja säästösyistä museot olivat suljettuina kesästä lähtien myös tiistaisin, kertoo museotoimenjohtaja Elina Bonelius.

Alueellisen vastuumuseon roolissa tuotettiin kaksi pop up -näyttelyä ja useita kiertonäyttelyitä eri puolille Pohjanmaata. Kävijöitä näissä näyttelyissä oli yhteensä 14 390.

Seitsemän uutta vaihtuvaa näyttelyä

Museoiden vuoden 2025 ohjelmaan kuuluu seitsemän uutta vaihtuvaa näyttelyä, joista ensimmäiset avautuvat huhti-toukokuussa. Luvassa on paikallista, pohjoismaista ja naivistista taidetta. Myös tänä vuonna esitellään omia kokoelmia Pohjanmaan museon lisäksi Tikanojan taidekodissa. Pohjanmaan museossa avautuu myös uudistettu rahahuone. Kolmen vaasalaissisaruksen tuotantoa esittelevä kiertonäyttely Lundgrenin sisarusten Pohjanmaa esitellään kuudessa Pohjanmaan kunnassa.

Tammikuusta lähtien Pohjanmaan museo avoinna sunnuntaisin

Tammikuusta lähtien Vaasan museoista ainoastaan Pohjanmaan museo on avoinna sunnuntaisin, Tikanojan taidekoti ja Kuntsin modernin taiteen museo ovat suljettuina. Sunnuntain sulkemiseen vaikuttavat säästösyyt.

-Sunnuntain aukiolon rajoittuminen vain Pohjanmaan museoon on surullista, mutta järjestely johtuu välttämättömistä säästösyistä. Pohjanmaan museo valikoitui ainoaksi auki olevaksi kohteeksi siksi, että sen näyttelytarjonta on kohteistamme monipuolisin ja kävijämääriä tarkasteltaessa se on myös museoista vierailluin, selventää Bonelius.

Tikanojan taidekodissa tehdään kesällä 2025 julkisivu- ja kattoremontti sekä kunnostustöitä sisätiloissa. Museo avautuu jälleen 27.9. uusin näyttelyin.

Yleisöltä kiittävää palautetta näyttelyistä

Aukioloaikojen muutoksen vuoksi Tikanojan taidekodissa ja Kuntsin modernin taiteen museossa yleisöopastuksia järjestetään jatkossa lauantaisin. Pohjanmaan museossa opastukset ovat edelleen sunnuntaisin.

Yleisöopastuksilla tutustutaan vaihtuviin näyttelyihin, jotka ovat esillä kolmessa museossa: Eero Järnefelt Tikanojan taidekodissa, Meta Isæus-Berlin - Filosofi Kuntsin modernin taiteen museossa ja Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon valokuvanäyttely Pohjoistuulen metsä. Yleisöltä on saatu kiittävää palautetta ajankohtaisista näyttelyistä, ja moni museokävijä käy katsomassa saman näyttelyn useamman kerran.