Yllätysvahvistus! Maajoukkueen kapteeni Nico Salo palaa kesken kauden Suomeen

Syyt siirron takana liittyvät perhearkeen: Sveitsin SV Wiler-Ersigeniin tälle kaudelle siirtyneen Nico Salon perheessä odotetaan toista lasta, ja viime viikolla todetun riskiraskauden takia perhe haluaa palata Suomeen välittömästi.

– Ensinnäkin olen erittäin kiitollinen Wiler-Ersigenille, että he antoivat purkaa sopimuksen ja ymmärsivät että tämä perheemme tilanne on urheilua suurempaa, Nico Salo luonnehtii seuran tiedotteessa.

– Erittäin kiitollinen olen myös Classicille, että minulla on mahdollisuus pelata kausi loppuun täällä. Familyyn voi aina luottaa. Nyt haluamme perheen kanssa kotiutua rauhassa. Innolla odotan pelaamista Familyn paidassa, kunhan tilanne kotona sen vain sallii.

Salo, 30, on ehtinyt pelata urallaan F-liigassa 281 runkosarjapeliä tehoin 119+185=304. Pudotuspeleissä hän on ehtinyt saada vyölleen 128 ottelua pistein 41+60=101. Palkintokaapista löytyy viisi SM-kultaa, kaksi hopeaa ja yksi pronssi.

Maajoukkueessa Nico Salo on voittanut kolme miesten maailmanmestaruutta, kaksi hopeaa ja yhden pronssin. Classic-vahvistus kipparoi joulukuussa Malmössä Suomen miehet MM-kultaan satumaisen MM-turnauksen päätteeksi.

Salo on ensi kertaa edustuskelpoinen perjantaina 24.1. F-liigan miesten sarjan huippuottelussa Oilers-Classic.