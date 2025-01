Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia menetettiin selvästi edellisvuotta enemmän

Palveluntuottajarekisteri Soteriin saapuneiden hakemusten käsittely etenee 14.8.2024 14:30:13 EEST | Tiedote

Soterin sähköiseen asiointiin on tehty lukuisia teknisiä korjauksia ja hakijoiden ohjeistusta on parannettu. Viime aikoina saapuneissa hakemuksissa on vähemmän puuttuvia tietoja, mikä vähentää lisäselvitysten tarvetta ja nopeuttaa käsittelyä.