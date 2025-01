SDP:n Skinnari: Ydinvoimakeskustelu on tervetullutta, mutta investointipula on ratkaistava ensin

SDP:n Paula Werning: Suomen on tehostettava varautumistaan öljyvahinkoihin Suomenlahdella 14.1.2025 13:46:28 EET | Tiedote

Venäjän varjolaivaston aktiivinen liikkuminen Suomenlahdella on lisännyt merkittävästi huolta mahdollisista öljyvahingoista. Rajavartiolaitos on jo reagoinut tilanteeseen nostamalla valmiustasoaan ja siirtämällä torjunta-aluksia alueelle, mutta paikallisten pelastuslaitosten resurssipula on vakava ongelma Suomessa. SDP:n kansanedustaja Paula Werning perää hallitukselta pikaisia toimia Suomen öljyntorjuntavalmiuden parantamiseksi.