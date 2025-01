Tampereen Taloteko Oy: Kodit, joissa yhdistyvät ajankohtaisuus, laadukas ajattomuus ja yksilöllisyys

Tampereen Taloteko Oy täyttää 30 vuotta ja yrittäjä Heikki Riihimäki 60 vuotta 29.10.2024 08:37:04 EET | Tiedote

Rakennusliike Tampereen Taloteko Oy kasvaa vakaasti talouden turbulenssista huolimatta. Vaikka uudiskohdekauppa on ollut lähes pysähdyksissä kaksi vuotta, kesällä valmistuneessa As Oy Ylöjärven Hiilimiilusta on myyty 16 huoneistoa kahdestakymmenestä. Uusin kohde on käynnistynyt Hervantajärvelle ja pian aloitetaan Talotekon historian ensimmäinen kerrostalokohde. Alusta asti yritystä luotsanneella yrittäjä Heikki Riihimäellä on toinenkin aihe juhlaan, koska hän täyttää marraskuussa 60-vuotta.