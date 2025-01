Yrityskauppa on valmis - Xplora Technologies ostaa Doro AB:n

Lisätietoja kaupasta voi löytää äskettäin julkaistusta pörssitiedotteesta.

Parempia tuotteita ja palveluita nuorille ja vanhoille

"Olemme iloisia siitä, että yritysoston toteutukselle on annettu vihreä valo, ja voimme aloittaa tiiviin yhteistyön kahden vahvan yrityksen välillä, joita yhdistää intohimo turvallisempaan ja helpompaan digitaaliseen elämään", kommentoi Sten Kirkbak, Xplora Technologiesin toimitusjohtaja. "Sopimus tarkoittaa, että kaksinkertaistamme liikevaihtomme ja kolminkertaistamme myymiemme laitteiden määrän vuodessa. Näihin laitteisiin voimme tarjota esiasennettuja SIM-kortteja, minkä avulla tavoitamme merkittävästi enemmän asiakkaita kuin nykyään. Lisäksi keskitymme innovaatioihin, jotka tarjoavat parempia tuotteita ja palveluita niin nuorille kuin ikäihmisille."

Xplora maksaa Doro AB:n osakkeista 34 kruunua kappaleelta, mikä arvottaa yrityksen 840 miljoonaan Ruotsin kruunuun. Kauppa nostaa Xploran liikevaihdon noin 780 miljoonasta Norjan kruunusta 1,7 miljardiin Norjan kruunuun.

Xplorasta ja Dorosta

Xplora Technologies AS kehittää älykelloja ja digitaalisia palveluita lapsille ja vanhemmille. Yhteistyössä Human Mobile Devices (HMD) -yrityksen kanssa yhtiö kehittää myös turvallisempia älypuhelimia nuorille. Xplora on perustettu vuonna 2016, ja sillä on toimistoja kahdeksassa maassa, mukaan lukien Suomessa.

Doro AB valmistaa ja myy räätälöityjä puhelimia ja tuotteita ikäihmisille. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Malmössä, Ruotsissa. Yritys on historiansa aikana myynyt yli 30 miljoonaa puhelinta ja harjoittaa myyntitoimintaa 27 maassa.