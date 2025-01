Pohjolan lääketieteen palkinto professori Mikko Hallmanille

Suomen Lääketieteen Säätiön myöntämä 20 000 euron palkinto annetaan suomalaiselle lääkärille merkittävästä ja vaikuttavasta työstä lääketieteen hyväksi. Palkinto pohjautuu Pohjola-yhtiöiden lahjoitukseen Suomen Lääketieteen Säätiölle.



Professori Mikko Hallman (s. 1945) on tehnyt uraauurtavaa tutkimustyötä, erityisesti keskosten hengitysvaikeusoireyhtymän (RDS) hoidon parantamiseksi. Tämän seurauksena yhä pienemmät keskoset ovat jääneet eloon.

Keskoshoidon uranuurtaja

Hallmanin ja hänen tutkimusryhmänsä suorittamat hoitokokeet biologisesti aktiivisella, lapsivedestä eristetyllä surfaktantilla 1980-luvulla ovat olleet käänteentekeviä neonatologian alalla. Surfaktanttihoidosta tuli nopeasti vakiintunut käytäntö, joka on merkittävästi parantanut keskoslasten selviytymistä sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.



Nykyään Suomen keskoshoito on maailman huipputasoa. Hallmanin työ on ollut keskeisessä roolissa tason saavuttamisessa. Hallman ja monitieteellinen ryhmä tutkivat, miten hyvin ennenaikaisten synnytysten ajankohtaa voidaan siirtää myöhemmäksi ja välttää pikkukeskosten pitkäaikaissairaudet.



”Vuonna 1972, jolloin aloitin lastenlääkärinä, imeväiskuolleisuus Suomessa oli noin 2 % ja puolet siitä aiheutui RDS-taudista. Tänään imeväiskuolleisuus on pudonnut kymmenykseen (0,2 %) ja se johtuu vastasyntyneiden kuolemien vähenemisestä. Tämä taas on seurausta lukuisista edistysaskeleista. Osallistuin joihinkin niistä, koska satuin olemaan RDS-taudin tutkija oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa”, professori Mikko Hallman sanoo.

Kansainvälisesti arvostettu tutkija

Hallman on toiminut merkittävissä tehtävissä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Hän on ollut Kalifornian yliopiston lastentautiopin professori, Helsingin yliopistollisen keskussairaalan naistentautien klinikan lastenosaston ylilääkäri sekä Oulun yliopiston lastentautiopin professori. Hän on kouluttanut suuren osan Pohjois-Suomen neonatologeista ja ohjannut lukuisia väitöskirjoja Oulussa ja Helsingissä, edistäen alan osaamista ja tutkimusta.



Palkintovaliokunnan puheenjohtaja Katriina Aalto-Setälä korostaa Hallmanin pitkäjänteistä ja laaja-alaista vaikutusta lastenlääketieteen kehitykseen.



”Professori Hallmanin panos ei rajoitu vain Suomeen, vaan hänen tutkimustuloksensa ovat auttaneet keskoslapsia ympäri maailmaa. Hallmanin aktiivisuus tiedeyhteisössä ja ennakkoluulottomuus tutkijana ovat vaikuttaneet useisiin lääkäri- ja tutkijasukupolviin.”



Hallmanin tutkimustyö on saanut laajaa kansainvälistä arvostusta. Hänet on nimitetty Suomen tiedeakatemian jäseneksi ja hänen tieteellisiin julkaisuihinsa on viitattu yli 30 000 kertaa. Lisäksi hän on ollut keskeinen toimija Medical Research Center Oulu (MRC Oulu) -organisaatiossa, jossa hän on edistänyt korkeatasoista kliinistä ja kokeellista tutkimusta.

Pohjolan lääketieteen palkintoa on myönnetty vuodesta 1981 lähtien

Palkinto mahdollistui Pohjola-yhtiöiden lahjoituksella Suomen Lääketieteen Säätiölle vuonna 1980. Vuosittain myönnettävä palkinto on tunnustus merkittävästä elämäntyöstä lääketieteen alalla.



”Mikko Hallmanin työ keskoslasten hoidon kehittämisessä on ollut poikkeuksellisen vaikuttavaa. Hänen tutkimuksensa ja koulutustyönsä ansiosta keskoskuolleisuus on Suomessa yksi maailman alhaisimmista, ja hänen työnsä vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen”, toteaa Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtaja Vesa Aho.

Palkintoluento Lääkäripäivillä 23. tammikuuta

Pohjolan lääketieteen palkinto luovutetaan professori Mikko Hallmanille Helsingin Lääkäripäivillä 23.1.2025 klo 16–17. Tilaisuudessa Hallman pitää palkintoluennon, jossa hän esittelee uraauurtavia tutkimustuloksiaan.



Hallman uskoo, että suomalaisella lääketieteen tutkimuksella on vielä paljon annettavaa neonatologian ja lastenlääketieteen alalla.



”Ennenaikaisuus on suuria ratkaisemattomia globaalisia lääketieteellisiä haasteitamme. Arvioin, että vuoteen 2040 mennessä ennenaikaiset syntymät kyetään puolittamaan. Suomalainen tutkimus on tällä alalla eturintamassa”, Hallman sanoo.