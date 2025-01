ENAKKOTIEDOTE: Vaikka rysähtäisi täyttä vauhtia keski-iän karikolle, kai jossain vielä siintää kirkastaivainen horisontti?

Kesken riehakkaiden juhlien Lotta kuulee baarin vessassa keskustelun, ja saman tien hän on keskellä aviokriisiä. Hän pakkaa tavaransa ja Mauno-koiransa ja pakenee perheen kesäpaikkaan.

Olin tyytyväinen itseeni, tai vähintäänkin niin tyytyväinen kuin tilanteessani saattoi olla. Rinnassa tuntuvasta puristuksesta ja kaulan ympärille kiertyneestä vanteesta huolimatta ajomatka oli sujunut hienosti: en ollut saanut ainuttakaan huutokohtausta koko matkan aikana, en ollut itkenyt ajaessani moottoritietä, en raivonnut huoltoasemalla, en ollut soittanut katkeria puheluita Leolle. Olin ajanut rauhallisesti kuin kuka tahansa normaali ja tasapainoinen aikuinen nainen radiota kuunnellen, eikä yksikään kaupan kassa tai lossivahti olisi voinut kuvitella, että tuossa menee petetty nainen.

“Luulin nuorena, että keski-ikä olisi seesteistä aikaa. Kun täytin 45, ymmärsin, että vasta keski-iässä alkaa tapahtua ja perustat kunnolla tutista. Tämä on kiinnostava elämänvaihe, jossa on valtavasti liikettä – luopumista, uudelleenmäärittelyä ja uusia alkuja. Lasten kotoa muuttaminen on vanhemmalle valtava muutos. Se pakottaa katsomaan uudelleen äitiyttä, parisuhdetta ja ennen kaikkea itseä. Usein samaan elämänvaiheeseen ajoittuu myös huoli vanhempien terveydestä sekä mahdolliset muutokset työelämässä. Kaikki tämä on oivallista maaperää myös parisuhdekriisille. Omat kokemukseni, kuten äitini menehtyminen kirjoitusprosessin loppuvaiheessa, vaikuttivat siihen, miten käsittelin kirjassa luopumisen ja turvattomuuden teemoja”, Emmi Pesonen kertoo.

Kirjailija, käsikirjoittaja ja näyttelijä Emmi Pesonen on työskennellyt useissa teattereissa sekä elokuvissa ja tv-sarjoissa. Pesosen käsikirjoittama ja hänen puolisonsa Paavo Westerbergin ohjaama elokuva Viulisti (2019) kiersi festivaaleilla ympäri maailman. Pesonen on julkaissut romaanit Maailman kaunein sana (2020) ja Taikurin tyttäret (2022).​

Emmi Pesonen: Kuvittelin tuntevani

ilmestyy 12.2.2025

250 sivua

myös äänikirjana, lukija: Mirjami Heikkinen