Tervetuloa juhliin! Yle Kioski 10 vuotta Korjaamolla pe 24.1. klo 18

Hyvä medialainen, kära mediaborgare,



nuorisomedioiden viimeinen lipunkantaja Yle Kioski viettää synttäreitään perjantaina

24.1.2025 Helsingissä, Kulttuuritehdas Korjaamon Kulmasalissa.



Kymmenvuotias Kioski on aina ollut liikkeessä ja muuttunut maailman mukana. Se

on kehittänyt uusia tekemisen tapoja ja rakentanut ympärilleen vahvan yhteisön, joka

on kannatellut brändiä kohderyhmämedian murroksessa.



Nuorille aikuisille suunnattu, tarkistettua tietoa tarjoava mediapalvelu on tänä

päivänä todellinen harvinaisuus. Olemme ylpeitä, että erilainen tapamme tehdä

journalismia ja mediaa on kantanut jo vuosikymmenen ajan – eikä meillä ole mitään

aikomusta pysähtyä.



Tavattavissa kiinnostavia mediapersoonia

Seurattua, parjattua ja palkittua nuortenbrändiä ovat vuosien varrella olleet

tekemässä monet tutut nimet.

Esimerkiksi Ina Mikkola, Sara Parikka, Jessikka Aro, Sean Ricks, Tiina-Rakel

Liekki, Miisa Nuorgam ja Musta Barbaari ovat kaikki entisiä kiskalaisia, joista osa

on ottanut journalistiset ensiaskeleensa juuri tässä ohjelmassa.



Nykyään Yle Kioskin vakiokasvoihin kuuluvat muun muassa Gogi Mavromichalis,

Jaakko Keso, Emma Karasjoki, Marleena Pelli ja Matti Riitakorpi.

Tule tapahtumaan kuulemaan kiskalaisten tuoreet kuulumiset!

Haastatteluille löytyy tarvittaessa rauhallisempaa tilaa Kulmasalin ulkopuolelta, ja

voit pyytää haastatteluaikaa myös etukäteen.

Tältä näytti tammikuussa 2015 Yle Kioskin ensimmäinen tiimi. Etualalla Peter Westerholm (vas.), Marja Sannikka, Rakel Liekki ja Sean Ricks. Laura Pohjavirta / Yle

Vuosien mittaan Kioski on tavoittanut eri alustoilla satoja tuhansia nuoria, jakanut

tietoa, tuottanut viraalihittejä, osallistanut yhteiskunnan tapahtumiin, yhdistänyt,

ilahduttanut, onnistunut ja – let’s face it – myös mokannut.

Tätä kaikkea juhlimme pystyttämällä Yle Kioskin kohokohtia esittelevän näyttelyn

Korjaamon Kulmasaliin ja kutsumalla paikalle niin entiset kuin nykyiset kiskalaiset.

Heidän lisäkseen haluaisimme saada mukaan myös sinut, hyvä median edustaja!

Tapahtumassa saat lisää tietoa myös tammikuussa julkaistavasta Yle Kioskin

uudesta Sensuroidut-sarjasta, joka kertoo sensuuria sosiaalisessa mediassa

kohtaavista sisällöntuottajista.

Dokumenttisarja herättää pohtimaan ajankohtaista aihetta. Mitkä sisällöt somessa on

aiheellista sensuroida, ja milloin sananvapautta taas rajoitetaan liikaa? Entä kenellä

on vastuu siitä, mitä somessa nähdään?

Korjaamolla ovat paikalla myös tämän Kioski-sarjan tekijät Salla-Rosa Leinonen,

Roosa Kuosmanen sekä Sakari Luhtala.

K10ski Highlights 24.1.2025, Kulttuuritehdas Korjaamo





Alustava aikataulu



18.00 Ovet aukeavat



18.15 Tervetulosanat, minkä jälkeen katsotaan ote Yle Kioskin dokumenttisarjasta

Sensuroidut.

Sarjassa ristiriitaiset somevaikuttajat herättävät pohtimaan, missä menee sallitun ja

kielletyn puheen raja somealustoilla, kuka siitä päättää ja millaisia seurauksia

somesensuurilla on yhteiskunnassa.

Dokumentin jälkeen voit tutustua Kioskin legendaarisimpiin sisältöihin sekä

julkaisemattomiin helmiin Kulmasaliin pystytetyssä näyttelyssä, haastatella

kiskalaisia ja jättää omat terveisesi vieraskirjaan. Luvassa myös yllätysohjelmaa!

Koko tapahtuman ajan levyjä soittaa entinen kioskilainen DJ Renaz. Tarjolla on

mocktaileja ja pientä purtavaa.

21.00 Juhlat päättyvät

Kerrothan tulostasi 21.1. mennessä sähköpostitse nuppu.stenros@yle.fi

Nähdään Korjaamolla!

Yle Kioskin jengin puolesta,

Ville Seuri, vastaava tuottaja