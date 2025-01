Vuosaaren vihreistä vihrein -kerrostalohanke käyntiin

Vuosaaren vihreistä vihrein -hankkeessa osoitteisiin Ensi Parvi 3 ja 5 toteutetaan viiteen kerrostaloon 236 asuntoa. Asuntosäätiölle 115 asumisoikeusasuntoa ja A-Kruunulle 121 vuokra-asuntoa. Huoneistojakauma taloissa on monipuolinen 31 neliöisistä yksiöistä 103 neliöisiin viisikoihin. Osa asunnoista on kaksikerroksisia. Talojen ulkonäössä huomiota kiinnittävät omaleimaiset parvekejulkisivut.

Uudenlaista kerrostalopihan viherajattelua

Hankkeen kehittäjänä on toiminut Arkta Reponen ja hankkeiden johtoajatuksena on uudenlainen viherajattelu, jonka kehittäjänä on toiminut FM, ympäristöbiologi ja maisemasuunnittelija Taina Suonio.

”Kyse on kokonaisuudesta, joka tulee edustamaan ihan uudenlaista kerrostalopihamaisemaa. Tavoitteena on piha, jossa luonto ja ihmiset tutkimuksella vahvistettuun tietoon perustuen voivat hyvin. Tämä on toiminnallisesti ja visuaalisesti uusi voimakas konsepti”, kertoo Taina Suonio.

Uudenlaista piharakentamista toteutetaan myös kasvisiirteiden avulla. Tontilta on otettu talteen satoja kasvisiirteitä kuten puita, pensaita ja aluskasvillisuutta väliaikaiseen säilytykseen, josta ne rakentamisen loppupuolella istutetaan takaisin tontille ja kasvikatoille. Suurin siirretty puu on lähes seitsenmetrinen pihlaja.

Osapuolet ovat tehneet sopimuksen Helsingin yliopiston kanssa rakennusten katoille istutettavan kasvillisuuden tutkimuksesta.

”Tutkimustiedon ja asukaskokemusten karttuessa ymmärretään yhä paremmin, miten vehreämpiä asuinympäristöjä tulisi toteuttaa”, perustelee Helsingin yliopiston Viides ulottuvuus -tutkimusryhmän jäsen Suonio, joka vastaa tutkimustuloksien raportoinnin lisäksi myös seurantaryhmän kokoamisesta. Tutkijat raportoivat Helsingin kaupungille koko hankkeen ajan.

Poikkeuksellisen laaja yhteistyöhanke

Vihreistä vihrein -mallin suunnitteluvaiheessa on tehty poikkeuksellisen laajaa yhteistyötä eri osapuolten kesken. Kohteen arkkitehtuuri on saanut innoitusta viherrakentamisesta, jolla on ollut vaikutusta myös rakenteiden suunnitteluun ja mitoitukseen.

”Vihreistä vihrein -malli on vaatinut paljon yhteistyötä maisemasuunnittelijan, maisema-arkkitehdin, rakennesuunnittelijoiden, rakennuttajien, pääurakoitsijan ja pelastuslaitoksen kanssa. Rakennesuunnittelun aikana on ajateltu sekä asukkaiden että lintujen turvallisuutta, sekä varmistettu rakenteiden kantavuus paksumpaa kasvualustaa vaativien kasvien kohdalla. Parvekkeille tulevien istutuslaatikoiden toteutustapaa on työstetty ja tarkempi suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Lisäksi suunnittelun edetessä on tunnistettu paikkoja, joihin on mahdollista lisätä kasvillisuutta muun muassa istutusalueiden ja köynnöksien muodossa”, kertoo rakennussuunnittelusta vastaava arkkitehti Sisko Hovila Arkworks Arkkitehdit Oy:stä.

Hankkeet edistävät kestävää kehitystä

Asuintalojen pysäköintitilat rakennetaan pihakannen alle. Yhteistiloja kohteisiin tulee paljon: kattokerroksissa sijaitsevia kerho- ja saunatiloja, sekä asumista palvelevia muita tiloja, kuten pesuloita ja kuivaushuoneita. Erikoisuutena puolet rakennusten katoista tulee olemaan asukkaille tarkoitettuja oleskelukattoja.

”A-Kruunun tehtävänä on kehittää asumisen laatua. Vihreistä vihrein -mallin avulla lisätään ilmastosyistäkin tarpeellista vihreyttä kaupunkimaiseen asuinympäristöön sekä edistetään asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Olennaista on, että hankkeeseen on kytketty tutkimus, jota voi jatkossa hyödyntää koko toimiala”, toteaa A-Kruunu Oy:n toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

”Hanke tukee erinomaisesti tavoitettamme rakentaa kestäviä kortteleita ja viihtyisiä asuinympäristöjä kasvavissa kaupungeissa. Vehreiden asuinympäristöjen kehittäminen on ollut Asuntosäätiölle tärkeää jo Tapiolan puutarhakaupungin rakentamisesta lähtien. On ilo olla mukana kehittämässä kohtuuhintaista asumista Vihreistä vihrein -mallilla sekä näin myös vahvistaa osaamistamme kestävien ja viihtyisien asuinympäristöjen toteuttamisessa”, kertoo Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.

Asuntosäätiön ja A-Kruunun asumisoikeus- ja vuokra-asunnot valmistuvat vaiheittain kevään 2027 aikana. Asuntosäätiön asunnot tulevat hakuun arviolta vuoden 2025 lopulla. A-Kruunun asunnot ovat haettavissa kolme kuukautta ennen kohteen valmistumista.

”Kohde on monella tavalla uraauurtava viherhanke, luonnon säilyttämisen ja asukkaille toteutettavien viherrakentamisen ratkaisujen osalta. Hankkeessa on myös poikkeuksellisen laaja tutkimuksellinen näkökulma ja sen kehittäminen on vaatinut merkittäviä panostuksia ja pitkää sitoutumista hankkeen toteuttamiseen. Hanke tukee ympäristövastuullisuuden strategiaamme ja on myös yritykselle merkittävä suuren laajuutensa puolesta. On ollut ilo päästä kehittämään hanketta yhdessä hyvien kumppanien kanssa ja päästä toteuttamaan tämä poikkeuksellinen hanke asiakkaillemme”, toteaa Arkta Reponen Oy:n toimitusjohtaja Eero Lehtomäki.

