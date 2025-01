Tuulensuun Palatsin keväässä Värttinän paluu, Michael Monroe akustisesti, kansainvälisiä koomikoita sekä klassikkoelokuvia

Tampereen Hämeenkadulla sijaitseva ravintolateatteri Tuulensuun Palatsi on julkaissut uutta ohjelmistoa. Kriitikoiden ylistämä etnopop-artisti Vilma Jää sekä harvoin kotimaassa keikkaillut kotimaisen kansanmusiikin kruununjalokivi Värttinä nousevat lavalle perjantaina 11. huhtikuuta. Konsertti on ainutlaatuinen tilaisuus kokea Värttinän näyttävä comeback sekä suomalaisen kansanmusiikin moniäänisyys ja uudistuminen.

Stand up -komiikan ystäville on tarjolla huippuesityksiä maailmalta. Islannin suosituin stand up -koomikko ja maan ensimmäinen Netflix-tähti Ari Eldjárn naurattaa torstaina 6. maaliskuuta. Eldjárn tarkastelee pohjoismaisen ja skandinaavisen elämän omituisuuksia imitaatioidensa ja tarkkanäköisen huumorinsa kautta. Arvostettu brittikoomikko Sean McLoughlin saapuu Tuulensuun Palatsiin keskiviikkona 24. syyskuuta. Esityksessään McLoughlin käsittelee elämän kulkua, eksymistä ja sitä tunnetta, että saattaa olla hyödytön ikuisesti. Molemmat koomikot hauskuuttavat englanniksi.

Tuulensuun Palatsissa pidetään tanssiaiset vanhan jazzin rytmiin perjantaina 24. tammikuuta, kun lavalle nousevat saksofonisti Jukka Perko ja PreBoppers-yhtye. Menevälle jazzkeikalle voi pukeutua teeman mukaisesti ja tarjolla on näyttävää lindy hop -tanssia. Perinteisiä 30–40-lukujen Amerikan ikivihreitä säveliä ja tanssin iloa pursuava konsertti on osa Tampere Chamber Music -festivaalia, jota vietetään eri puolilla kaupunkia 20.–26. tammikuuta.

Rocklegenda Michael Monroe esiintyy Tuulensuun Palatsissa akustisesti torstaina 20. maaliskuuta. Luvassa on ainutlaatuinen mies ja kitara -konsertti tältä energiseltä ja omaa tietä kulkevalta artistilta. Suomalaisen laulunkirjoittamisen mestari Knipi tarjoilee yleisölle intiimin ja tunteikkaan hetken torstaina 17. huhtikuuta. Kuinka vangita perhonen -keikalla kuullaan lauluja artistin uran varrelta, ja mukana musisoivat pianisti Jussi Liimatainen, basisti Anssi Maasalo sekä Triosis-jousitrio.

Sunnuntait on pyhitetty klassikkoelokuville

Tuulensuun Palatsin suositut Leffabrunssit ja Leffaillalliset katetaan kerran kuussa. Kevätkaudella Leffabrunssien teemana ovat kaikkien rakastamat elokuvaklassikot. Sunnuntaiaamupäivisin valkokankaalla nähdään 19. tammikuuta Tuulen viemää (1939), 23. helmikuuta The Sound of Music (1965), 30. maaliskuuta E.T. (1982), 4. toukokuuta Indiana Jones – Kadonneen aarteen metsästäjät (1981) ja 25. toukokuuta My Fair Lady (1964).

Arki-iltojen Leffaillallisilla herkullista kolmen ruokalajin illallista siivittävät hieman uudemmat elokuvat. Leffaillallisilla nähdään torstaina 30. tammikuuta Les Misérables (2012), torstaina 13. helmikuuta Ystävänpäivä (2010), torstaina 13. maaliskuuta Walk the Line (2005), tiistaina 8. huhtikuuta Kaunis mieli (2001), keskiviikkona 16. huhtikuuta Kaunotar ja Hirviö (2017) ja keskiviikkona 14. toukokuuta The Breakfast Club (1985).

Näyttelijät Mika Räinä ja Tom Petäjä sekoittavat stand upia ja komiikkaa Linnateatterin tuoreessa Alfauro(u)s-esityksessä perjantaina 4. huhtikuuta. Nykypäivän pokauskurssit ruoditaan läpi raadollisesti ja selvitetään, millaiset alfat tätä maailmaa oikeasti pyörittävät. Hulvattoman esityksen on ohjannut Ilari Johansson. Näyttelijät Martti Suosalo ja Lotta Kuusisto sekä pianisti Iiro Rantala naurattavat Neljä pientä annosta -musiikkikomediassa sunnuntaina 26. lokakuuta. Yleisön suosikkiesitystä on esitetty täysille katsomoille niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaakin.

Lauantaina 13. joulukuuta maamme eturivin jazzmuusikot kokoontuvat suuren perheen lailla yhteen ensimmäistä kertaa samalle lavalle Jazzjoulu-konserttiin. Varsinaista jouluherkkua on todellakin luvassa näiden mestareiden leipoessa tutut kotimaiset ja ulkomaiset klassikot yleisön nautittaviksi jazzin maustein. Mukana ovat Jukka Perko, Verneri Pohjola, Linda Fredriksson, Timo Lassy, Jay Kortehisto, Tuomo Prättälä, Johanna Försti, Eero Seppä ja Teppo Mäkynen.

Lumous-sirkusvarieté vie Tuulensuun Palatsin yleisön matkalle Keski-Euroopan varieteeteattereiden loisteliaaseen maailmaan perjantaina 28. maaliskuuta. Yllätyksellinen esitys tarjoilee taikuutta, hiuksista roikuntaa, tasapainotikkaita ja tiettävästi ainoana maailmassa päällään seisten viittä esinettä heittävän jonglöörin.

Lähiruokaan panostava Tuulensuun Palatsin keittiö valmistaa toukokuun juhlapäiviin herkulliset ruokailut. Vappubrunssilla torstaina 1. toukokuuta historiallisen miljöön kruunaavat 70–80-luvun ikivihreät, ja sunnuntaina 11. toukokuuta äitienpäiväbuffetin taustalla soi kauneimpia rakkauslauluja elokuvista.

Tuulensuun Palatsin tapahtumien liput ovat nyt myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fin myyntikanavissa. Ohjelmisto täydentyy myöhemmin. Tutustu Tuulensuun Palatsin ohjelmistoon.