Oulu loistaa Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna 2026 – tuhansia tapahtumia ja unohtumattomia elämyksiä

“2026 on koko Suomen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi. Merkitys on erityisen suuri Oululle ja Oulu2026-alueelle, mutta myös koko Suomelle. Yksittäisten tapahtumien määrä nousee yli tuhanteen. Odotamme 2,5 miljoonaa kävijää Oulu2026-tapahtumiin ja pysyvää vaikutusta alueen kulttuurielämään”, toteaa Oulu2026:n ohjelmajohtaja Samu Forsblom.

Vuosi rakentuu kolmesta teemallisesta ajanjaksosta

Euroopan kulttuuripääkaupunki tarjoaa koettavaa vuoden jokaisena päivänä Venäjän rajalta Ruotsin rajalle ulottuvalla 40 kunnan alueella. Tapahtumavuosi jakaantuu kolmeen teemalliseen ajanjaksoon.

Alkuvuoden Rohkeasti reunalla -teema korostaa pohjoisia ilmiöitä ja arktista kulttuuria, kuten saamelaiskulttuuria, jäällä tanssittavia elektronisen musiikin festivaaleja ja avajaisjuhlia koko alueella.

Kevään ja kesän lisääntyvän valon myötä siirrytään Villi kaupunki - teemaan. Kaupungit ja kylät täyttyvät festivaaleista ja kyläjuhlista yhdistäen luontoa ja kaupunkikulttuuria kiehtovalla tavalla. Arktinen ruokakulttuuri näkyy kaikissa tapahtumissa, Arctic Food lab –tuotemerkki näkyy tapahtumien lisäksi ruokakaupoissa ja ravintoloissa.

Syksyn ja loppuvuoden ohjelma rakentuu Vastakohtien voima -teemalle: valolle ja pimeydelle, taiteen ja teknologian vaikuttaville yhdistelmille sekä pohjoisen mystiikalle. Tapahtumissa koetaan muun muassa pohjoisen muodonmuutos kansainvälisen valotaiteen keskittymäksi vuoden pimeimpään aikaan.

Koko vuoden kattava ohjelma houkuttelee kansainvälisiä vieraita

Oulu2026 tarjoaa jokaisena vuoden päivänä kulttuuriohjelmaa, joka ulottuu laajalle kumppanikuntien alueelle. Koko vuoden koettavissa olevia kohteita ovat muun muassa alkuvuodesta 2026 avautuvat uudet näyttelykeskukset Oulun keskustassa. Kauppakortteli Pekuriin avautuu ensimmäistä kertaa Suomessa koettava Fotografiskan valokuvanäyttely, jonka Tallinnan Fotografiska suunnittelee Oulu2026:lle. Oulun kaupungintalolle avautuu Rauhankoneen kerroksia -teos ja Nykytaiteen museo Kiasman kuratoima Mediataidetta Kiasmasta -näyttely. Museo- ja tiedekeskus Tiima – yksi Oulun historian suurimmista kulttuuri-investoinneista – avaa ovensa syksyllä 2026.

Luovana kylänä kehittyvä Pikisaari tarjoaa koettavaa päivittäin usean upean gallerian ja tapahtumien kautta. Suuren saneerauksen jälkeen avattavasta keskustakirjasto Saaresta tulee löytymään myös uusi lastenkulttuurikeskus Kotilo.

Päiväretkeilyyn sopivat muun muassa julkisen taiteen Climate Clock -reitti teoksineen, yllättävä ARToulu-taidealue jokisuistossa sekä Oulu2026-seinämaalaukset eri puolilla kaupunkia. Kiehtova kohde on myös uuden elämän saava Alvar Aallon suunnittelema AaltoSiilo Toppilassa.

Vuoden aikana on paljon tapahtumia, joihin kannattaa matkustaa kauempaakin. Laajuudeltaan tai panostukseltaan erityisen merkittäviä tuotantoja ovat muun muassa heti vuodenvaihteessa Oulu2026:n ja Ylen yhteinen Vuosi Vaihtuu: Oulu2026 -show sekä Oulun keskustan valtaava Avajaisfestarit 16.–18.1.2026.

Saamelaiskulttuuri on monipuolisesti esillä Oulu2026-ohjelmassa. Luvassa on muun muassa konsertteja, kuvataidetta sekä seminaareja. Vuotuinen kohokohta on saamelaisten kansallispäivä 6. helmikuuta. Oulun teatterin upean Ovlá-saamelaisoopperan kantaesitys on tammikuussa.

Elektronisen musiikin festivaali Frozen People -festivaali tanssittaa meren jäällä Nallikarissa maaliskuun alussa. Kesä huipentuu kymmeniä tuhansia katsojia kutsuvaan Delta Life – kokonaisuuden juhlaviikonloppuun. Marraskuussa yleisön rakastama valofestivaali laajenee kymmenpäiväiseksi Lumo Art & Tech -festivaaliksi, joka yhdistää taidetta ja teknologiaa loistokkaalla tavalla. Supervuoden lopettaa Oulun Kärppien tuottama Talviklassikko-jääkiekkotapahtuma.

40 kunnan Oulu2026-alueella tapahtuu valtavan paljon vuoden aikana. Alueen festivaalit ovat Euroopan parhaat festarit -kokonaisuutta. Alueen perinteiset tapahtumat uudistuvat, kuten Sievin Muttimarkkinat, joka tavoittelee tuhansia kävijöitä. Kainuun kaikki kahdeksan kuntaa tuottavat monipuolista ohjelmaa: esimerkiksi Kuhmossa kirjallisuutta ja tarinankerrontaa, Sotkamossa lavatansseja ja valotaidetta. Pyhäjärven, Kärsämäen, Haapaveden, Oulaisten ja Merijärven yhteisessä Soiva Pyhäjoki -tapahtumassa seilataan koko joki Pyhäjärveltä merelle, ja matkalla esiintyy kansainvälisiä muusikoita ja taiteilijoita. Puolangan entisajan karjamarkkinat laajenevat uuden ajan karnevaaliviikonlopuksi. Raahen museot avautuvat uudistuneina, ja Aineen taidemuseossa Torniossa vietetään Kaikkien syntymäpäiviä koko vuosi.

Tavoitteena pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos

Oulu2026 rakentaa pysyvää kulttuuri-ilmastonmuutosta, jossa kulttuuri, taide ja teknologia yhdistyvät kestävällä ja yllättävällä tavalla.

“Vuosi 2026 on kymmenen vuoden laajan yhteistyön tulosta. Oulun kaupunki ja valtio ovat sitoutuneet rahoittamaan vuoden toteutusta yhteensä 40 miljoonalla eurolla. Niiden lisäksi toimintaa mahdollistavat EU-rahoitus, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden sekä useat yritykset, joista Pohjola OP, Kaleva Media ja Genelec ovat suurimmat julkaistut kumppanimme. Yhdessä rakennamme elinvoimaa ja tarjoamme kulttuurialalle ainutkertaisia mahdollisuuksia loistaa yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa”, tiivistää Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen.

Lisätietoja ohjelmasta löytyy verkkosivuilta www.oulu2026.eu/ohjelma Tapahtumakalenteri ja koko Oulu2026-ohjelmisto julkistetaan syyskuussa 2025.