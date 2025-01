Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelma päivitetty

Työn tavoitteina oli laatia kuntiin konkreettiset liikenneympäristön toimenpideohjelmat, joiden avulla kunnat ja ELY-keskus voivat edistää liikenneympäristön turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Kunnissa tehdään nykyisin jatkuvaa liikenneturvallisuustyötä kuntien toimivissa liikenneturvallisuustyöryhmissä ja valmistunut päivitystyö koski pelkästään liikenneympäristön toimenpideohjelmien päivitystä.

Toimenpideohjelman pohjaksi kartoitettiin liikenneympäristön nykytilaa onnettomuusanalyysien ja liikenneturvallisuusaloitteiden kautta. Työssä toteutettiin kaksi liikenneympäristöön liittyvää kyselyä, joiden tavoitteena oli kartoittaa liikenneympäristön turvallisuuspuutteita. Lähtötietokartoituksen jälkeen potentiaaliset kohteet käytiin läpi kuntien ja ELY-keskuksen kanssa. Elokuussa 2024 kunnissa toteutettiin yhdessä kunnan ja ELY-keskuksen edustajiston kanssa maastokäynnit, joissa käytiin läpi aikaisemmin kartoitetut potentiaaliset liikenneturvallisuutta parantavat kohteet sekä laadittiin niille kehittämistoimenpiteet.

Lopulliseen toimenpideohjelmassa on yhteensä 165 liikenneympäristön parantamistoimenpidettä, joista 76 kohteessa vastuutahona on ELY-keskus ja lopuissa kohteissa vastuutahona kaupunki tai kunta. Toimenpiteet on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan ja jokaiselle toimenpiteelle on arvioitu karkeat kustannusarviot. Toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 29,7 miljoonaa euroa. Kiireellisyysluokkien jaottelun periaatteena on parannuskohteen toteutettavuus ja kriittisyys.

Tyypillisimmät liikenneympäristön parantamistoimenpiteet koskivat liikennemerkkimuutoksia tai tiemerkintöjä, näkemien parantamisia, pyöreiden tai jalkakäytävien kehittämistarpeita, suojatiemuutoksia. Toimenpiteitä pyritään toteuttamaan Lappeenrannan seudulla tulevina vuosina investointirahoitusten puitteissa. ELY-keskus ja kunnat seuraavat toimenpiteiden toteutumista vuosittaisissa seurantapalavereissa.