Pirkanmaan hyvinvointialueelle huomautus lapsiperheiden sosiaalityön henkilöstövajauksista ja lastensuojelun asiakasmitoituksen ylityksistä ja puuttuvista asiakassuunnitelmista

Aluehallintoviraston mukaan Pirkanmaan hyvinvointialue on ryhtynyt toimiin lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon tilanteen parantamiseksi, mutta merkittäviä puutteita on edelleen. Hyvinvointialueella ei ole varmistettu riittävää määrää sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, mikä on johtanut käsittelyaikojen ylityksiin ja siihen, ettei kaikille lapsille ole nimetty omaa työntekijää.

Lisäksi aluehallintovirasto katsoo, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät ovat liian suuria, ja että kaikille lapsille ei ole laadittu tarvittavia asiakassuunnitelmia. Näiden puutteiden vuoksi aluehallintovirasto on antanut Pirkanmaan hyvinvointialueelle huomautuksen.

Asiakasturvallisuuden toteutumiseen tulee kiinnittää huomiota

Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan lapsiperheiden sosiaalityössä on riittävästi sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien virkoja, ja kaikki virat täytettynä palvelutarpeen arvioinnit voidaan toteuttaa kolmen kuukauden lakisääteisessä ajassa. Aluehallintovirasto kuitenkin painottaa, että määräajat ovat ehdottomia ja tärkeitä lasten ja perheiden oikeusturvan sekä yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.

Hyvinvointialueen selvityksen mukaan lapsiperheiden sosiaalityössä sosiaalityöntekijöillä on keskimäärin 77 asiakasta, ja johtavilla sosiaalityöntekijöillä noin 100. Aluehallintovirasto huomauttaa, että asiakasmäärien tulee olla sellaisia, että työntekijät voivat perehtyä asiakkaiden tilanteisiin ja varmistaa asiakasturvallisuuden. Lisäksi johtavien sosiaalityöntekijöiden toimiminen erityistä tukea tarvitsevien lasten omatyöntekijöinä muiden tehtäviensä ohella ei ole tarkoituksenmukainen eikä kestävä ratkaisu.

Hyvinvointialueen mukaan kaikille lastensuojelun avohuollon lapsille on nimetty oma sosiaalityöntekijä, ja keskimääräinen asiakasmäärä on lain edellyttämä 30 lasta per työntekijä. Kuitenkin osalla työntekijöistä asiakasmäärät ylittävät sallitun. Lisäksi kaikille lapsille ei ole laadittu ajantasaista asiakassuunnitelmaa: toukokuussa 2024 suunnitelma puuttui 25 %:lta lapsista ja marraskuussa 2024 suunnitelma puuttui 18 %:lta lapsilta.

Hyvinvointialueella on omavalvonnallinen velvollisuus seurata asiakasturvallisuuden toteutumista

Aluehallintovirasto edellyttää, että Pirkanmaan hyvinvointialue korjaa puutteet lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelun avohuollossa nopeasti. Hyvinvointialueen on varmistettava riittävä henkilöstömäärä sekä lainmukaiset palvelut, jotta lasten ja perheiden tuen saatavuus toteutuu oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti koko alueella.

Aluehallintovirasto painottaa, että Pirkanmaan hyvinvointialueen on omavalvonnassaan seurattava jatkuvasti asiakasturvallisuuden ja palvelujen lainmukaisuuden toteutumista lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa. Hyvinvointialueen on viipymättä puututtava mahdollisiin epäkohtiin, jotka voivat vaarantaa asiakasturvallisuuden tai johtaa lainvastaisiin tai puutteellisiin palveluihin.