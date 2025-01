Eevi Iisakkila haluaa kuvata kirjoissaan maaseudun elämää ja henkilöitä, jotka ovat valinneet jäädä kotiseudulleen

Poronvasan ensimmäisestä vuodesta kertova lastenkirja Me Poroset / Have You Met the Reindeer Family tuo esiin pohjoisen luonnon hehkun kaikkina vuodenaikoina 4.12.2024 14:30:38 EET | Tiedote

Kansainvälisesti palkittu luontokuvaaja, tietokirjailija Hannu Laakso otti "porotilan renkinä" yli 58 000 valokuvaa poroista. Kuvista syntyi lastenkirja Me Poroset, englanniksi Have You Met the Reindeer Family. Englanninkielinen versio on nyt myynnissä mm. Helsinki-Vantaan ja Ivalon lentoasemilla sekä useissa Lapin matkailuyrityksissä.