Vuoden nuori taiteilija 2025 on Man Yau

Vuoden 2025 nuoreksi taiteilijaksi valitun Man Yaun taiteellisen työskentelyn lähtökohtana on tutkia ”esillä ja puristuksessa olemisen” tunnetta, jota hän lähestyy naisen ja BIPOC-taiteilijan näkökulmasta (black, indigenous, and (other) people of color: mustat, alkuperäiskansaan kuuluvat ja (muut) ei-valkoihoiset). Yau työskentelee veistosten ja installaatioiden parissa, ja hänen teoksissaan esiintyy usein arjesta tuttuja muotoja ja tilanteita: toisaalta lainattuja kauneusihanteita, kuten Chinoiserie-koristelua, tai esimerkiksi laajempia tilallisia rakenteita kuten klassisia puutarhoja – paikkoja, joissa valtaa edustaa elävän pakottaminen symmetriaan. Yau hyödyntää erilaisten materiaalien kulttuurisia erityispiirteitä sekä näiden materiaalien herättämiä tunteita ja mielleyhtymiä.

Man Yau kuvaa omaa työskentelyään näin:

Työskentelen veistosten ja installaatioiden parissa, usein imitoiden arkisia esineitä ja esteettisiä vallan symboleja. Minulle ovat keskeisiä materiaalit ja niiden heijastamat kulttuuriset mielleyhtymät. Hyödynnän saven, silkin, metallin ja lasin kaltaisten vaativien materiaalien herättämiä tunteita ja merkityksiä – esimerkiksi keramiikka voi viitata kulttuuriin, josta oletettavasti tulen, silkki eksoottisen kaupallistumiseen, ja lasi haurauteen.

Man Yaun teoksia on ollut esillä Suomessa ja ulkomailla, viime vuosina esimerkiksi HAM Helsingin taidemuseossa (2024), Boy konsthallissa Ruotsissa (2021) ja 198 CAL -galleriassa Lontoossa (2023). Tällä hetkellä Yaun teoksia on nähtävillä Pitted Dates -näyttelytilassa Helsingissä sekä helmikuussa avautuvassa kokoelmanäyttelyssä Nykytaiteen museo Kiasmassa. Yau on työskennellyt taiteilijaresidenssissä mm. Kiinassa, Japanissa ja Tanskassa.

Man Yaun teoksia on muun muassa Helsingin kaupungin, Nykytaiteen museo Kiasman, Valtion taideteostoimikunnan, Suomen Taideyhdistyksen (teosarpajaiset) ja Aalto-yliopiston kokoelmissa (Aalto EE), Saastamoisen säätiön kokoelmassa EMMAssa, Espoon modernin taiteen museossa sekä Japanissa Shigaraki Ceramic Cultural Parkin (SCCP) taidekokoelmassa. Yaun julkinen teoskokonaisuus Dear Souvenir valmistui Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin Tammitaloon Helsinkiin 2023.

Vuoden nuori taiteilija on tähti, joka hehkuu rohkeutta, luovuutta ja kykyä. Tampereen taidemuseon vuosittainen näyttely juhlistaa kansainvälisesti kiinnostavia alle 35-vuotiaita suunnannäyttäjiä, tarjoten tilan ja tuen loistaa. Jo neljän vuosikymmenen ajan tämä Pohjoismaiden merkittävimpiin kuuluva palkinto on nostanut esiin uutta suomalaista nykytaidetta ja säilyttänyt aikansa lupaavimpien nuorten taiteilijoiden töitä tuleville sukupolville.

Vuoden nuoren taiteilijan on valinnut asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluivat Tampereen taidemuseon johtaja Selma Green (pj) ja näyttelypäällikkö Virpi Nikkari, Nykytaiteen museo Kiasman johtaja Kiira Miesmaa, Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani Leevi Haapala, taidehistorioitsija ja Pro Artibus -säätiön kuraattori FT Juha-Heikki Tihinen, Tampereen taideyhdistyksen edustaja Joni Lehtimäki, Tampereen taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Anna Hyrkkänen sekä Suomen Taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Joel Slotte.