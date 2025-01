Sointu Borg & Tyrkyt paljastaa kaupallisen vaikuttamisen lainalaisuudet, kovan työn ja raadollisuuden glamourin takana

Monen nuoren haaveammattina on olla influensseri, tubettaja tai podcast-juontaja. Harva kuitenkaan tietää, kuinka paljon ja millaista työtä someammattilaisena menestyminen vaatii. Kauniit kuvat eivät riitä, vaan kaupallisen vaikuttajan tulee olla valmis kovaan työhön ja myös tyrkyttämään itseään.

Nyt huippumenestynyt mediapersoona ja vaikuttaja Sointu Borg pureutuu someammattilaisuuden ytimeen. Ensimmäisessä omassa tv-ohjelmassaan Sointu Borg lähtee etsimään seuraavaa kaupallisen vaikuttamisen tähteä Suomen sometaivaalle, jossa vain todelliset tyrkyt voivat loistaa!

Kahdeksanosaisessa Sointu Borg & Tyrkyt -sarjassa päästään seuraamaan, miten uransa alussa olevat vaikuttajat oppivat ja kilpailevat toisiaan vastaan haastavien tehtävien parissa. Ohjelman päätuomari ja valmentaja Sointu Borg on valinnut tuhansista hakijoista kahdeksan lupaavinta tyrkkyä, joista hän lähtee nyt valmentamaan Suomen seuraavaa isoa tähteä. Sarjassa kuullaan tosielämän oppeja alan tunnetuilta konkareilta ja läpivalaistaan, millaista on olla kaupallinen vaikuttaja. Vain yksi kahdeksasta voi voittaa koko kilpailun, mutta palkinto on todellakin taistelun arvoinen. Kilpailun voittaja saa itselleen vuoden managerisopimuksen Sointu Borgin managerin Emmi Lehtomaan kanssa.

Ovatko kilpailijat valmiita laittamaan itsensä likoon, ja onko heistä tyrkyiksi?

Sointu Borg & Tyrkyt on Ylen alkuperäissarja, jonka tuotannosta vastaa Podzilla Studios. Kilpailijat julkistetaan 5.2.2025.

Sointu Borg & Tyrkyt Yle Areenassa ja Yle TV2:ssa 17.2. alkaen

Lue tiedote verkossa.