”Tulevaisuuden sähköverkko on entistä optimoidumpi”

Schneider Electric mukana Pariisin Notre Damen katedraalin restauroinnissa 30.12.2024 11:00:00 EET | Tiedote

Schneider Electric on lahjoittanut huippuluokan ratkaisuja energianhallintaan ja kiinteistöturvallisuuteen Notre Damessa, Pariisissa. Symbolinen teko osoittaa Schneider Electricin kyvyn taata resursseja myös historiallisen muistomerkin korjaamiseksi. Restaurointiorojektin onnistuminen on riippuvainen kokonaisratkaisuista, joilla pystytään vastaamaan muun muassa restaurointityömaalla kohdattuihin monimutkaisiin rajoituksiin ja logistisiin haasteisiin. Schneider Electric, energianhallinnan ja automaation digitaalisen muutoksen edelläkävijä, on saanut kunnian osallistua lahjoitusten kautta Pariisin Notre Damen katedraalin restaurointiin. Lahjoitettujen ratkaisujen avulla on voitu turvata ja valvoa kohteen sähkölaitteita. Kiinteistönhallintajärjestelmä (BMS) pystyy hallitsemaan ja optimoimaan monumentin energiankulutusta ja sisällyttämään 2000-luvun innovaatiot katedraaliin, joka edustaa keskiaikaisen taiteen kohokohtaa ja joka on luokiteltu Unescon maailmanperintökohteeksi vuodesta 1991.