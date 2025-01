Sara Mella jatkaa FA:n puheenjohtajana – ”Laadukas sääntely lisää luottamusta”

Sekä EU:ssa että Suomessa on finanssikriisin jälkeen tarjottu useisiin finanssialan ongelmiin suoralta kädeltä ratkaisuksi uutta sääntelyä miettimättä, onko se oikea lääke tai löytyisikö ongelmiin muita ratkaisuja.

Finanssiala ry:n (FA) hallituksen puheenjohtajana vuonna 2025 jatkava Sara Mella Nordeasta pitääkin erinomaisena sitä, että nyt myös Euroopan komissio kiinnittää huomiota liiallisen sääntelyn pulmiin ja on ottanut asian tarkasteluunsa. Suomessa jo aiemmin Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on tunnistettu, ettei sääntelyn yksiselitteinen lisääminen ole automaattisesti yhteiskunnan etu.



”Sääntelyn määrän hillinnän lisäksi on syytä kiinnittää huomiota sääntelyn laatuun ja vaikutusten arviointiin ennakolta. Lakien vaikutukset syntyvät monimutkaisten ketjujen kautta, ja laadukkaalla ja kattavalla vaikutusarvioinnilla varmistetaan, että sääntely saavuttaa asetetut päämäärät ilman odottamattomia ja ei-toivottuja seurauksia”, Mella painottaa.



Finanssialan sääntely on usein hyvin yksityiskohtaista ja saattaa perustua moniin erillisiin lakeihin. Mella muistuttaa, että lait on usein valmisteltu eri aikoina ja erilaisia tarkoituksia varten.



”Hyvä esimerkki ei niin onnistuneesta sääntelystä on vähittäissijoittajien suojaan liittyvä lainsäädäntökokonaisuus (Retail Investment Strategy, RIS), joka sisältää päällekkäisiä ja ristiriitaisia vaatimuksia palveluntarjoajille. Se lisää myös asiakkaiden kustannuksia ja luo epävarmuutta sijoittamiseen.”



Mellan mukaan laadukas ja oikein kohdistettu sääntely lisää luottamusta finanssialan yritysten ja asiakkaiden välillä. ”Kun alaan kohdistuva luottamus on kunnossa, pidetään toimintaa myös oikeudenmukaisena”, hän sanoo.

FA:n hallitus uudistuu

Finanssiala ry:n (FA) uusi hallitus on aloittanut toimintansa vuoden 2025 alussa. Puheenjohtajana jatkaa Nordean henkilöasiakkaista Pohjoismaissa vastaava johtaja Sara Mella. Varapuheenjohtaja on OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Hallituksen jäsenten toimikausi lyhenee kahdesta vuodesta yhteen. Puheenjohtajan toimikausi on edelleen kaksi vuotta.

Uutta on myös se, että hallitus nimittää keskuudestaan työvaliokunnan, joka valmistelee FA:n hallituksen tärkeimmät tehtävät ja hallituksen kokousten asialistat.

Finanssiala ry:n hallitus 2025

Puheenjohtaja Sara Mella, Nordea

Varapuheenjohtaja Timo Ritakallio, OP Ryhmä

Aleksi Lehtonen, Aktia-konserni

Jens Wiklund, Danske Bank -konserni

Mika Manninen, Fennia-konserni

Jouko Pölönen, Ilmarinen

Jari Eklund, LähiTapiola-ryhmä

Petri Niemisvirta, Mandatum

Ville Talasmäki, Sampo-konserni

Riikka Laine-Tolonen, S-Pankki-konserni

Kai Koskela, Säästöpankkiryhmä

Risto Murto, Varma

Haastattelupyynnöt Sara Mellalle Nordean viestinnän kautta: 09 4245 1006.