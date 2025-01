Vuonna 2024 kuluttajien ruokailutottumukset monipuolistuivat – Etninen ruoka trendaa

Foodoran palvelussa on mukana tuhansia ravintoloita, joista asiakkaat voivat valita mieleisiään annoksia. Vaikka pizza, hampurilaiset ja kebab pitävät pintansa, niiden tilaaminen on hieman vähentynyt. Nyt kuluttajat suosivat aasialaisia makuja, kuten vietnamilaista, intialaista, nepalilaista, korealaista sekä muita japanilaisia annoksia sushin ohella.

Foodoran sovellukseen saapui syksyllä 2024 paljon uusia ravintoloita, kuten trendikäs LieMi, joka innosti tilaamaan ennätysmäärän vietnamilaisia annoksia loppuvuodesta, mutta vietnamilainen ruoka on ollut kaikkein kiinnostavin keittiö ympäri vuoden. Monipuolistuminen kuluttajien valinnoissa on ollut havaittavissa jo alkuvuodesta 2024 lähtien.

– Tämä on todella positiivista useille ravintoloilla ja se johtuu varmasti osittain kuluttajien tiedon lisääntymisestä erilaisia keittiöitä kohtaan. Halutaan testata jotain muuta, yllätytään positiivisesti. Kokeilemista helpottaa myös se, että ruoka voidaan tilata kotiin ja testata ruokia mukavasti omassa ympäristössä, kertoo Foodoran ravintola-asiakkuuksista vastaava johtaja Heli Siljamäki.

Myös meksikolainen ja Lähi-idän ruoka ovat kasvattaneet suosiotaan. Pikkukaupunkien grilliravintolat sekä erilaiset jälkiruoat ja herkut ovat myös olleet kysyttyjä.

Vuoden 2024 putoajat

Vaikka pizza on edelleen Foodoran tilatuin annos, sen suosio on hieman laskenut vuoden 2024 aikana. Vähiten kuluttajia kiinnostavat salaatit, pihviannokset, eurooppalainen ja kotimainen ruoka. Jo muutaman vuoden trendanneiden bowlien suosio on myös hiipumassa.

– Nyt halutaan kokeilla erilaisia makuja tai ollaan yksinkertaisesti tietoisempia eri maiden keittiöiden suhteen. Erityisesti nuoremmat kuluttajat ovat tottuneita matkailijoita ja kulinaristeja. Heille tärkeää on helppous, nopeus ja laaja valikoima, joka palvelee heidän tarpeitaan. Töissä lounaalla halutaan yhtä hyvää ruokaa kuin illallisella, kertoo Siljamäki.

Vuoden 2025 alusta Foodoran sovelluksesta löytyy jälleen uusia ravintoloita. Restelin brändit, kuten Burger King, Rax, Taco Bell ja Classic Pizza, täydentävät Foodoran palvelua. Myös Picnic ja Sub ovat tulleet valikoimaan.