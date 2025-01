KOVA: Työryhmältä mielenkiintoisia ehdotuksia valtion tukeman asuntotuotannon kehittämiseksi

KOVA julkaisi kuntavaaliohjelmansa - kohtuuhintaista asumista tarvitaan kaikkialla Suomessa 10.12.2024 00:05:00 EET | Tiedote

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on julkaissut vuoden 2025 kuntavaaliohjelmansa ja -tavoitteensa. Tavoitteet hyväksyttiin aiemmin tänä vuonna. KOVAn näkemyksenä on, että kohtuuhintaista asumista tarvitaan kaikkialla Suomessa. Kohtuuhintaista asuntokantaa on rakennettava paitsi hyville sijainneille palveluiden ääreen, myös väestöään menettäville alueille.