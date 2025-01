Vene 25 Båt -messut esittelee entistä enemmän veneitä

”Vielä emme osaa sanoa tarkkaa määrää veneille – se selviää vasta, kun messujen aattoiltana laskemme veneet. Uskoisin kuitenkin, että veneiden määrä ylittää viime vuoden, jolloin veneitä oli 400. Useat osastot ovat nyt suurempia ja osastoilla enemmän veneitä – nyt myös niitä edullisempia ja mökkiveneilyyn sopivia. Tänä vuonna näemme Purjehdussatamassa ainakin kolme isoa purjevenettä”, kertoo myyntipäällikkö Kalle Mäkelä Messukeskuksesta. ”Messuilla esitellään tänä vuonna myös ennätysmäärä erimerkkisiä sähköperämoottoreita, joiden suosio on kasvussa.”



Venemessuilla entistä enemmän veneitä



Venemessuilta löytyy erikokoisia veneitä moneen tarkoitukseen. Kokonaan uusia vuoden 2025 malleja ovat: AMT 150 R, Aquador 400 HT, Faster 465, Max 55, Quarken 35 Sport Tourer, Rocky 50, Saxdor 340 GTWA, Silver Hawk SCX ja BRX, Silver Condor Cabin, Suvi 63 T-Top, XO EXPLR 44 ja Yamarin Cross 55 BR. Lisäksi ensimmäistä kertaa Suomessa esillä olevia venemalleja ovat muun muassa: Anytec 860 T, Arronet 18,5 SPO, Arronet 26 Surprise, Boston Whaler 250 Outrage, Highfield Sport 560 & 760, Nordkapp Coupe 780, Pioner Go, Sting 470 Pro ja Virtue V10 Cabin.



Muita ulkomaisia moottorivenemerkkejä messuilla ovat muun muassa 3D Tender, Alukin, Askeladden, Delphia, Grand, Jeanneau, Linder, Marex, Navan, Nimbus, Nordcraft, Ockelbo, Sea Ray, Sunseeker, UMS, Vizion, Windy ja Zodiac.



Venemessujen veneistä suurin osa on suomalaisia. Mukana ovat muun muassa Alucat, Alutroll, AMT, Axopar, Aquador, Bella, Buster, Cross, Falcon, Faster, Finnmaster, Flipper, Grandezza, Greenbay, Husky, Marino, Max, Nord Star, Päijän, Quarken, Rocky, Rönnqvist, Sargo, Saxdor, Silacraft, Silver, Suomiboats, Suvi, Särki, Targa, Terhi, TG, Willy’s, XO ja Yamarin.

Messujen isoin moottorivene on brittiläinen Sunseeker Manhattan 55, joka on myös kallein messujen moottorivene. Messuilla on esillä kolme isoa purjevenettä: X-Yachts X4.9 MkII, Beneteau Oceanis 37.1 ja Beneteau Oceanis 40.1. Alueen vieressä olevalla Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n alueella on lisäksi kisaveneitä.



Kalastusalueella on kalastukseen varusteltuja veneitä muun muassa Alba 440 ja 460, Alutroll 405, Buster M1 ja XL, Kimple K175, Linder 445, Lund 2075 Pro-V Sporty, Päijän sekä Vizion 440, 470, 500 ja 560.



Kisoja käynnissä, Messujen veneistä parhaat palkitaan

Venemessuilla valitaan nyt jo 26. kertaa Messujen veneet esillä olevista uutuuksista. Valinnan tekevään raatiin kuuluu toimittajia suomalaisista, norjalaisesta ja ruotsalaisesta venemediasta. Veneet valitaan kolmessa sarjassa, jotka ovat Messujen avovene, Messujen retki- tai yhteysvene sekä Messujen matkavene. Finalistit julkaistaan venemessujen avajaispäivänä perjantaina 7.2. klo 10 ja voittajat keskiviikkona 12.2. klo 15. Valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti uutuusarvoon. Lisäksi otetaan huomioon design, rakenne- ja tilankäyttöideat, tilojen toimivuus ja ergonomia, hinta-laatuvaikutelma sekä käyttötarkoitukseen sopivuus. Messujen vene -tunnustuksilla halutaan viedä venealaa eteenpäin ja antaa toimijoille tunnustusta onnistuneesta tuotekehityksestä. Venemessujen uutuusveneistä on esityksiä Totalveneen Messissä. Veneet esittelee päätoimittaja Jan Sjölund.



Tänä vuonna valitaan myös ensimmäistä kertaa Messujen kalastusvene. Valinnan tekevät kalastusmedian edustajista koostuva tuomaristo. Vene 25 Båt Messujen kalastusveneestä on myös käynnissä yleisöäänestys. Voittajat julkaistaan lauantaina 15.2. klo 12 kalastusalueen lavalla. Messuilla on uutta myös Veneelle uusi elämä -kilpailu, jossa kolme kunnostettua venettä kisaa voitosta. Veneet ovat esillä Venemestarin Telakalla hallissa 3. Voittajasta päättää venealan medioiden toimittajista koostuva raati ja käynnissä on myös yleisöäänestys. Voittajat julkaistaan lauantaina 15.2. klo 14 Venemestarin Telakalla. Voitosta kisaavat Marino Mustang, RO Buster ja Tornado.



Puuveneveistäjien upeita veneitä



Nostalgiaa, ekologisuutta ja veneveiston nykypäivää – sitä kaikkea on esillä Puuveneveistäjät ry:n osastolla. Käsityönä valmistettu tai kunnostettu puuvene on ylellinen ja ainutlaatuinen, sielukas käyttöesine. Puun silmää hivelevä tekstuuri ja lämpö sekä tekniset ominaisuudet, kuten jäykkyys ja joustavuus, tekevät puusta erinomaisen materiaalin haastavaankin käyttöön.

Puuveneveistäjät ry:n osaston kiinnostavimmat veneet lienevät Riva Super Florida ja Kaarna 30. Riva Super Florida on yli 60-vuotias todellinen klassikko ja kerrassaan upean näköinen kunnostusprojektin jälkeen. Kaarna on uusi vene, moderni muodoiltaan ja sähkövene, joita puuveneveistäjien osastolla ei olla kovin usein nähty. Koostaan huolimatta helppohoitoinen ja avarat sisätilat mahdollistavat mukavan veneilyn esim. nelihenkiselle perheelle.

Messuilla nähdään myös Nordic Craftin retkipurret Elfyn ja Ness Yawl, jotka ovat todellista laatutyötä. Samoin kuin Saimaan Puuveneen Wäinö ja uudistettu malli Louhesta. Osastolla on myös Mouse Pram -jolla, Vendia-venelaudasta rakennettu kanootti sekä mahonkinen avomoottorivene Hirsala. Messuilla esitellään myös puuvene Kiislan prototyypin jatkokehittelyä.

Tänä vuonna Puuveneveistäjien osastolla arpaveneenä on hieno Sommarvik soutuvene, joka perustuu historialliseen malliin vuodelta 1940. Veneessä on soutuvarustus ja sen arvo on 7.000 euroa. Veneen on veistänyt Veneveistämö R. Tuovinen.

Klassiset Riva-veneet ja upeita entisöintejä

Teemana Mahogany Yachting Societyn osastolla voisi Vene 25 Båt -messuilla olla hyvinkin Klassiset Riva-veneet, sillä niitä on näytteillä kokonaista kolme kappaletta, mikä on suuri määrä Suomen Riva-kannasta. Italialaisten klassikkomahonkiveneiden lisäksi osastolla on suomalaista korkealaatuista venesuunnittelua ja rakennustaitoa. Niitä edustavat huippukuntoinen ja hyvin menestynyt Hai-kilpapursi Naantalista sekä Herbert Condun suunnittelema mahonkinen Albatross Weekend-tyyppinen King Salmon.



Riva malleista esillä on 1950-luvun alkupään tuotantoa edustava Super Florida. Se on alun perin suunniteltu vesihiihtoveneeksi ja on suosituin Rivan tuulilasivenemalleista. Näitä veneitä tehtiin 1137 vuosina 1952-1969. Toisena on 6,25 metriä pitkä Riva Ariston vuodelta 1962. Sen muodot edustaa tunnettua Riva-tyyliä pyöreiden perälaudan kulmien ja pitkän takakannen myötä. Lupo-niminen yksilö on kunnostettu vuoden 1991 jälkeen Rivan perheen Ram-veistämössä Lago di Iseolla, Monacon Riva-huollossa ja lopuksi 2023 Jacobstads båtvarvilla. Kolmas Riva on SuperAriston, joka on 6,95 metriä pitkä. Näitä veneitä valmistettiin paljon 1960-luvulla eli Rivan puuveneiden kulta-aikana. Tästä isompia on vain Triton sekä malliston lippulaiva Aquarama. Ariston-mallia valmistettiin vuosina 1950-1974 yhteensä 1 004. Näytteillä oleva SuperAriston on koko Rivan puuvenetuotannon viimeisiä yksilöitä.



King Salmonin omistaa Timo Kauppinen, joka löysi veneenraadon Hollolasta 2017. Veneen kunnosti tai paremminkin rakensi uudestaan Lauttasaaren vieressä sijaitsevassa Nahkahousu-saaressa veneenveistäjä Juha Tiira. MYS:n osastolla on kuvia veneestä löytöhetkellä ja kunnostuksen eri vaiheista.

Helsingin kansainväliset venemessut Vene 25 Båt -messut järjestetään 7.– 16.2.2025 Helsingin Messukeskuksessa. Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Tapahtuman vastuullisuuskumppani on vuonna 2025 John Nurmisen Säätiö. Ensimmäisenä viikonloppuna samanaikaisesti järjestetään ensimmäistä kertaa Helsingin Erämessut 7. – 9.2.2025.



Lisätietoja: Helsingin Messukeskus, viestinnän asiantuntija Teija Armanto, Messukeskus, puh. 050 376 0804

www.venemessut.fi #venemessut @venemessut



Kuvia venemessuilta http://mediabank.messukeskus.com