Jasmiina Yildizin aito ja suodattamaton minicast-sarja täydentää Podmen vilkkaan tammikuun

Jasmiina Yildizin uusi minicast Get Jassu’d! on viihdyttävä ja toisinaan myös syvälle sukeltava sarja, jossa käsitellään Yildizin elämää sen kaikessa kauneudessa ja karuudessa.

Vuosi 2024 oli Yildizille raskas ja intensiivinen niin henkisesti kuin fyysisesti. Hänellä diagnosoitiin alkuvuodesta kohdunkaulan syöpä.

– Oma elämäni mullistui sairauden myötä, mikä on herätellyt katsomaan maailmaa eri tavalla. Nyt haluan tuoda näitäkin ajatuksia ja oivalluksia kuuntelijoille. Hauskuudesta en kuitenkaan luovu, joten luvassa on myös viihdettä, paskoja läppiä mutta myös ensimmäistä kertaa urallani mielenkiintoisia vieraita, Yildiz lupaa.

– Olen aina ollut jollain tasolla kiinnostunut tekemään podcastia vieraiden kanssa. Olenkin innoissani, että pääsen toteuttamaan sen nyt omassa sarjassa. Voin luvata, että tulossa on tosi mielenkiintoisia vieraita muun muassa omasta lapsuudestani, joka näin ollen kertoo taustastani enemmän.

Ensimmäinen oma sarja

Kesällä 28 vuotta täyttävä Yildiz toimi aiemmin juontajana Nikotellen-podcastissa yhdessä podin luojan Niko Saarisen kanssa. Yildiz sai sosiaalisessa mediassa valtavan kasan kiitoksia ja tsemppiviestejä podcastien kuuntelijoilta sen jälkeen, kun juontajat kertoivat Yildizin jättävän suositun podcastin. Kaksikon viimeinen yhteinen jakso ilmestyi Podme Premiumissa 28. joulukuuta.

Sisällöntuottaja-juontaja ehti juontaa Nikotellen-podcastia Saarisen vakituisena aisaparina marraskuussa 2022 julkaistusta sarjan 196. jaksosta eteenpäin. Sen jälkeen huippusuositusta podista on julkaistu tähän päivään mennessä yli 140 jaksoa sekä kymmeniä minicasteja.

Vaikka Yildizillä onkin jo varsin vankka kokemus podcastien juontamisesta, paluu äänittämisen pariin ja ikioman sarjan aloittaminen on hänestä jännittävää.

– Tuntuu kivalta aloittaa tekemään kokonaan omaa sarjaa. Olen innoissani siitä, että minulla on täysin vapaat kädet rakentaa oman näköistä juttua. Vaikka takana on kaksi vuotta Suomen suurimmassa podcastissa, niin on pakko myöntää, että hieman jännittää. Olen kuitenkin todella innoissani tästä!

Hän sanoo minicastinsa kuuntelijoiden kuulevan sen saman Jassun kuin Nikotellen-podcastissa. Tällä kertaa käsittelyssä on Yildizin mukaan hiukan enemmän vakaviakin aiheita.

– Sen kautta minusta tullaan kuulemaan myös sitä herkempääkin puolta.

– Jassun saama mahtava palaute kertoo vahvasti siitä, miten pidetty podcast-juontaja hän on. Siksi on hienoa, että hänen oma sarjansa starttaa heti tässä vaiheessa vuotta ja voimme tuoda häntä kaivanneille iloa pimeään talveen. Jassu on todella sydämellinen ihminen ja viihdyttävä sanailija. On nastaa päästä mukaan tähän seikkailuun. Luvassa on autenttinen show, podcastin tuottaja Arno Rantanen toteaa.

Get Jassu’d! -minicastin ensimmäisen jakson voi kuunnella täältä.

Uusi minicast-sarja täydentää Podmen vilkkaan tammikuun sisältökattauksen. Uutta kuunneltavaa Premiumin tilaajille ovat heti alkuvuodesta tuoneet muun muassa Antti Holman brändiuudistuksen kokenut suosikkipodcast Antin matka (ent. Antin koulumatka), true crime -tarjontaa kasvattanut Piinan Kirous sekä haastattelupodi Aikalisän viides kausi.

