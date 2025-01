Keski-Suomen hyvinvointialue kutsuu kumppaninsa keskusteluun vuoden 2026 Terveyden edistämisen määrärahojen haun suunnittelemiseksi

Helmikuun aikana järjestetään kaksi tapaamista, joissa on tarkoitus käsitellä tulevaa rahoitushakua ja kartoittaa kehittämistoimenpiteissä mahdollisesti mukana olevia kumppaneita, joiden kanssa yhteisiä hankekokonaisuuksia voidaan lähteä valmistelemaan tarkemmin.

Lisätietoa ja osallistumislinkit tapahtumiin:

— Tänä vuonna haluamme olla ajoissa liikkeellä, ja varata aikaa valmistelulle ja keskusteluille kumppaneidemme kanssa. Toivomme, että saamme valmisteluun mukaan kumppaneita kunnista, järjestöistä, seurakunnista, alueemme koulutuksen tarjoajista sekä yrityksistä. Olisi hyvä, jos Keski-Suomesta saataisiin tähän hakuun mahdollisimman laajoja hankehakemuksia, kertoo hyvinvointialueen hankepäällikkö Emilia Nygren.

Alustavien tietojen mukaan vuoden 2026 valmistelun sisällölliset painopisteet ovat vastaavat, kuin vuoden 2025 haussa:

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (esimerkiksi kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ, yhdyspinnoilla tehtävä työ)

huumevalistustyön sisältöjen ja menetelmien kehittäminen ja tehostaminen

nuorten katuväkivallan ehkäisy

turvallisuuden edistäminen ja nuoriin kohdentuva erityinen huolenpito

iäkkäiden toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen tukeminen sekä omaishoitajien hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden edistäminen

— Hyvinvointialueella on tahtotila osallistua jokaisen painopisteen hankehakuun. Kaikissa painopisteissä on saavutettavissa yhdessä tehden enemmän, kuin kukaan toimija yksin voi saavuttaa. Yhteisövaikuttavuus on Keski-Suomen hyvinvointialueelle tärkeä teema, jota haluaisimme myös tämän haun kautta vahvistaa, lisää hankepäällikkö Emilia Nygren.

Emilia Nygren, hankepäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 311 8687, emilia.nygren@hyvaks.fi

