Kopioston uusi taloustoimintojen vetäjä on Niko Tuomonen

Niko Tuomosella on kokemusta taloushallinnosta yhteensä 12 vuotta, joista kahdeksan hän on toiminut Gramexin talouspäällikkönä. Koulutukseltaan Tuomonen on taloushallinnon tradenomi.

Tuomosen vastuulla on Kopioston päivittäisten taloustoimintojen organisointi ja sujuvuus sekä talouteen liittyvä sparraus johtoryhmän ja hallituksen kanssa. Hän vastaa myös Kopioston sijoitustoiminnan toteuttamisesta hallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman puitteissa. Tuomonen on Kopioston johtoryhmän jäsen.

”Työskentely Kopiostossa ja tekijänoikeuksien parissa merkitsee minulle paljon. Se tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti luovan alan tulevaisuuteen ja varmistaa, että tekijät saavat ansaitsemansa arvostuksen ja korvauksen työstään”, Tuomonen sanoo.

Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen pitää Tuomosen pitkää työtaustaa toisessa tekijänoikeusjärjestössä myönteisenä asiana Kopioston taloustoimintojen tulevaisuudelle.

”Nikon vahva talousosaaminen ja -näkemys sekä hänen ymmärryksensä tekijänoikeusalasta ovat eduksi yhteishallinnointiorganisaation talousasioiden johtamisessa”, Niiranen sanoo.

”Haluan lämpimästi kiittää Kopiostossa uransa päättänyttä Petri Kaustetta hänen työstään luovan alan puolesta. Kauste on hoitanut ja kehittänyt Kopioston talousasioita ammattitaitoisesti ja tehnyt tinkimättömästi työtä Kopioston kiinteistön kehittämisen parissa.”

Kauste toimi Kopioston talousjohtajana vuodesta 2018 ja eläköityi vuoden 2024 lopussa.