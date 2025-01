Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu pienenee viime vuodesta – maksu kannattaa maksaa nyt

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksun määrä on vahvistettu vuodelle 2025. Maksu pienenee hieman ja on yhteensä 71,20 euroa eli 35,60 euroa lukukaudessa. Vuonna 2024 terveydenhoitomaksu oli 36,80 euroa lukukaudessa. Maksun voi maksaa OmaKelassa nyt.

Kevätlukukauden eräpäivä on 15.3., jos opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi viimeistään 31.1. Jos opiskelija ilmoittautuu läsnä olevaksi 1.2. tai sen jälkeen, kevään maksun eräpäivä on vasta 31.7. Syyslukukauden eräpäivä on 15.11. Opiskelija voi maksaa nyt joko pelkän kevään maksun tai kerralla koko vuoden terveydenhoitomaksut.

Opiskelijan ei kuitenkaan tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua, jos hänen sosiaaliturvastaan vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti.

Maksu kannattaa maksaa ajoissa

Kela lähettää maksuvelvollisille opiskelijoille ennen eräpäivää kirjeen, jossa muistutetaan maksun maksamisesta ja annetaan ohjeet maksamiseen. Opiskelija ei saa kirjettä, jos hän on jo maksanut terveydenhoitomaksun.

Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua ajoissa, Kela muistuttaa maksusta ja perii 5 euron kiinteän viivästymismaksun. Kelan perintäkeskuksen juristin Mari Jaakkolan mukaan yleisin syy, miksi maksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, on unohdus.

– On ymmärrettävää, että opiskelijalla on lukukauden alussa paljon hoidettavia asioita eikä terveydenhoitomaksun maksaminen ole ensimmäisenä mielessä. Opiskelijan kannattaa kuitenkin maksaa terveydenhoitomaksu heti vuoden alussa, jotta se ei pääse unohtumaan. Jos opiskelija tietää olevansa läsnä myös syyslukukaudella, voi maksun hoitaa koko vuoden osalta kerralla kuntoon, Jaakkola kertoo.

Terveydenhoitomaksu käytetään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittamiseen. Valtio rahoittaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta 77 %, ja terveydenhoitomaksuilla rahoitetaan loput 23 %. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa opiskeluterveydenhuollon palvelut Suomessa.

