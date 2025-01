Lääkärit Ilman Rajoja: Mahdollinen tulitauko Gazaan on helpotus, mutta tulee liian myöhään

Lääkärit Ilman Rajoja pitää ilmoitusta mahdollisesta tulitauosta elintärkeänä hengähdystaukona. Tulitaukosopimus odottaa vielä vahvistamista ja täytäntöönpanoa. Järjestön mukaan tulitauko tulee kuitenkin aivan liian myöhään, suunnattoman kärsimyksen ja lukemattomien menetettyjen ihmishenkien jälkeen.

Lääkärit Ilman Rajoja vaatii, että hauras helpotus ei jää pelkäksi tauoksi.

”Ihmisten on saatava rakentaa elämänsä uudelleen, saatava ihmisarvonsa takaisin sekä voitava surra kuolleita ja kaikkea menetettyä. Israelin pommitusten on loputtava, ja humanitaarisen avun määrää on kasvatettava kiireellisesti, jotta ihmisten valtavaan avun ja sairaanhoidon tarpeeseen voidaan vastata”, sanoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön pääsihteeri Christopher Lockyear.

Vaikka tulitaukoa tulee noudattaa ja sen on oltava pitkäaikainen, se on siltikin vasta ensimmäisen askel Gazan valtavien humanitaaristen, psykologisten ja sairaanhoidon tarpeiden kattamiseksi Gazassa.

“Sodan alkaessa tyttäreni oli kaksivuotias ja poikani neljän kuukauden ikäinen. He eivät tiedä, mitä koti tarkoittaa. He tuntevat vain teltan, ja sen, miltä teltassa tuntuu. He eivät ole kokeneet kodin turvaa, eivätkä he tiedä, miltä tuntuu omistaa lelu”, kertoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työntekijä Aysha, joka työskentelee infektioiden leviämisen ehkäisyn parissa.

Lääkärit Ilman Rajoja vaatii kaikkia osapuolia mahdollistamaan sen, että humanitaarista apua saadaan heti toimitettua ihmisille koko Gazan kaistan alueella.

Lääkärit Ilman Rajoja on toiminut Gazassa jo ennen nykyisen sodan eskaloitumista. Järjestöllä on Gazassa noin 950 työntekijää. Järjestö on tehnyt sodan aikana* Gazassa esimerkiksi 479 700 poliklinikkavastaanottoa, 104 500 päivystysvastaanottoa, 31 100 mielenterveysvastaanottoa, sekä tehnyt 9 980 kirurgista operaatiota ja auttanut maailmaan 7 830 vauvaa.

* 7.10.2023-15.12.2024

Lisää Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työstä Palestiinassa: https://laakaritilmanrajoja.fi/nain-autamme/missa-tyoskentelemme/palestiina/