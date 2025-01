Valtuuston juhlavuoden päätös poistaa nuorten sisäänpääsymaksut kymmenistä tapahtumista ja maauimaloista

Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt valtuuston 150-vuotisjuhlan kunniaksi tarjota 7–19-vuotiaille helsinkiläisille nuorille maksuttoman sisäänpääsyn maauimaloihin, kulttuurikeskusten valittuihin tapahtumiin sekä Hakasalmen huvilaan vuoden 2025 ajan. Edun saa noin 85 000 nuorta. Tavoitteena on madaltaa lasten ja nuorten kynnystä liikkua ja harrastaa kulttuuria entistä yhdenvertaisemmin.



- Toivon, että juhlavuosi innostaa helsinkiläisiä lapsia ja nuoria tutustumaan kaupungin kulttuurielämyksiin ja liikkumaan! Tämä juhlapäätös tukee yhdenvertaisuutta, kun voimme tarjota liikuntamahdollisuuksia, uimataitoa ja kulttuuritapahtumia myös niille nuorille, joille pääsymaksu on aiemmin ollut esteenä, sanoo Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Maksuton sisäänpääsy koskee kulttuurikeskus Caisan, Kanneltalon, Malmitalon, Stoan ja Vuotalon konsertteja, elokuvanäytöksiä ja muita valikoituja esityksiä sekä Uimastadionia ja Kumpulan maauimalaa. Vuoden aikana nuoret pääsevät maksutta myös Hakasalmen huvilaan, joka on Helsingin keskustassa sijaitseva historiallinen kaupunkimuseokohde.



- Helsingin kaupunginvaltuuston 150-vuotisjuhlavuoden keskiössä ovat demokratia sekä lapset ja nuoret. Helsingissä on ollut tapana tehdä suurina merkkivuosina kaupunginvaltuuston juhlapäätös tulevaisuuden hyväksi. Halusimme kaupunginvaltuustossa vaikuttaa juhlapäätöksellä lasten ja nuorten hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja harrastusmahdollisuuksien puolesta, iloitsee kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reetta Vanhanen.

Kevätkauden maksuttomaan tarjontaan kuuluvat muun muassa Kino Caisan kaikki elokuvanäytökset, Värttinän, M:n, Kalevauva.fi:n Wilma Jään konsertit sekä MUIAT, Tonton Triet ja Race Horse Companyn -nykysirkusesitykset.



Koko kevätkauden maksuton tarjonta löytyy kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivuilta: https://nuorten.hel.fi/

Jässäri-jäsenkortti avaa ovet juhlavuoden tapahtumiin

Kaupungin nuorisopalveluiden maksuton jäsenkortti, Jässäri, toimii pääsylippuna juhlavuoden maksuttomiin liikuntapalveluihin ja Hakasalmen huvilaan. Sen avulla tarkistetaan myös kulttuurikeskusten tapahtumaan maksuttoman pääsylipun hankkineen ikä ja kotikunta.



Jässäriä käytetään Populon-puhelinsovelluksen kautta. Se on helppokäyttöinen, mutta käyttöönotto vaatii, että huoltaja rekisteröi alle 18-vuotiaalle jäsenkortin verkossa vahvalla tunnistautumisella. Täysi-ikäinen voi rekisteröityä jäsenkortin käyttäjäksi itse.

Jäsenkortilla nuoret ja vanhemmat saavat juhlavuoden maksuttoman pääsyn lisäksi tietoa lähinuorisotalon tapahtumista ja muista nuorten vapaa-ajan palveluista.



- Kulttuurin ja liikunnan saavutettavuus on meille tärkeää, ja haluamme varmistaa, että kaikki nuoret voivat osallistua juhlavuoden tapahtumiin," sanoo kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Juha Ahonen.



- Pallo on nyt heitetty nuorille ja huoltajille! Toivon, että lapset ja nuoret asentavat Jässärin – nuorisotilojen jäsenkortin – puhelimiinsa yhdessä huoltajiensa kanssa. Sen avulla nuoret pääsevät käyttämään maksuttomia kulttuuri- ja liikuntapalveluita juhlavuoden ajan.

Maksuttomuus alkaa 1. helmikuuta 2025

Maksuttomat tapahtumat alkavat 1.2.2025 ja jatkuvat koko juhlavuoden ajan.

Uimastadion on tänä vuonna auki 11.5.–7.9. ja Kumpulan maauimala 26.5.–22.8.

Maksuttomuus koskee vuosina 2006–2018 syntyneitä helsinkiläisiä lapsia ja nuoria. Päätöksen myötä maksuttomuus kattaa vuoden 2025 ajan kaikki helsinkiläiset 19 ikävuoteen saakka, sillä 0–6-vuotiaiden sisäänpääsy on maksutonta.