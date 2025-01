Sosiaali- ja terveyskeskusten päihdesairaanhoitajan toimintamalli on parantanut päihdepalvelujen saatavuutta

Pohteen strategia tarkistetaan vuoden 2025 aikana - sähköinen kysely asukkaille, henkilöstölle ja eri sidosryhmille​ avattu 10.1.2025 14:49:47 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on avannut sähköisen kyselyn, jonka tavoitteena on selvittää näkemyksiä ja mielipiteitä Pohteen strategiasta ja arvioida sen päivittämistarvetta. Kysely on tarkoitettu alueen asukkaille ja Pohteen henkilöstölle, luottamushenkilöille ja muille yhteistyötahoille. Kysely on avoinna 31.1.2025 saakka Pohteen verkkosivuilla.