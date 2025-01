Mika Hannula aloitti rehtorina – kohti entistäkin vaikuttavampaa TAMKia

Rehtori Mika Hannulan ensimmäiset viikot TAMKissa ovat sujuneet hyvällä mielellä. Paluumuuttajalle Tampere on kotoisa paikka, ja Tampereen seutu toiminta-alueena on Hannulasta dynaaminen ja kiinnostava.

– TAMK on yksi Suomen parhaista ja suurimmista ammattikorkeakouluista. Minulla on Tampereen ajalta hyvä mielikuva TAMKin toimintatavoista ja tekemisen meiningistä.

Vaikuttavuutta TKI-toiminnasta ja yliopistoyhteistyöstä

Ammattikorkeakouluilla on Mika Hannulan mukaan hyvin tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä.

– Tehtävämme on tuottaa korkeakoulutettuja osaajia yhteiskunnan palvelukseen. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla (TKI) edistämme niin Tampereen talousalueen kuin koko Suomen yritysten ja muiden organisaatioiden menestystä ja hyvinvointia.

Hannula haluaa olla tekemässä TAMKista vieläkin parempaa ammattikorkeakoulua. Tämä onnistuu erityisesti vahvistamalla TKI-toimintaa.

– TKI-toiminta tukee opetustamme ja koulutustoimintaamme. TKI-toiminnassa mukana oleminen vahvistaa opettajien ammattitaitoa, ja sitä kautta opetuksemme työelämärelevanssia. Samalla se kasvattaa osaamispääomaamme, mikä on yksi korkeakoulun tärkeimmistä menestystekijöistä.

TAMKin tämänhetkinen strategia on laadittu vuonna 2022. Nyt strategian painopisteiden ajanmukaisuus on Hannulasta tarpeen tarkistaa.

– TAMKin ja yliopiston välistä yhteistyötä on syytä vahvistaa sekä koulutuksessa että TKI-toiminnassa.

Ammatillisesti Hannulaa kiehtoo TKI-toiminnan kehittäminen siten, että synergiaedut pystytään hyödyntämään.

– Oma taustani on tekniikassa, joka on soveltava tieteenala. Sekin vaikutti päätökseeni, että haluan tänne töihin.

TAMK hyötyy siitä, että Tampereen talousalue ja Pirkanmaa on Suomen dynaamisin ja nopeimmin kehittyvä alue.

– Meillä on tässä ympäristössä kaikki menestyminen edellytykset, mutta me olemme myös osa kokonaisuutta, ja meillä on oma vastuumme siitä.

Kansainvälisyydellä verkostoja ja monikansallista näkökulmaa

Kansainvälinen opiskeluympäristö rikastuttaa opiskelijoiden kokemuksia ja tuo lisäarvoa heidän opintoihinsa. Hannula haluaa varmistaa, että ryhmätöitä ja harjoituksia tehdään mahdollisuuksien mukaan monikansallisissa ryhmissä.

TKI-toimintaa tehdään hyvin paljon kansainvälisissä verkostoissa. Hannulan mukaan ammattikorkeakoulut toimivat globaalisti samassa ympäristössä kuin yliopistot. Hannulalla on itsellään myös kokemusta kansainvälisistä verkostoista. Hän toimii esimerkiksi Gdanskin teknillisen yliopiston kansainvälisen ohjausryhmän jäsenenä.

– Kun kansainvälistä rahoitusta haetaan, pitää hankkeessa olla useampi hyvä hakija. Tässä maailmassa Suomenkin ammattikorkeakoulut jo elävät.

Hannula haluaa kannustaa henkilöstöä luomaan ja ylläpitämään omia kansainvälisiä verkostojaan, sillä ne ovat avainasemassa etenkin TKI-toiminnan vahvistamisessa.

Mahdollistava ja kuunteleva johtaja

Johtajana Hannula kertoo olevansa kuunteleva ja sparraava sekä aktiivinen keskustelija.

– Johtajan tehtävä on parhaansa mukaan mahdollistaa alaisten onnistuminen omassa työssään. Annan mielelläni vastuuta silloin kun näen, että se kyetään kantamaan.

– Olen selkänoja ja palautteen antaja myös vaikeissa paikoissa.

Yhteisöllisyys on rehtorille tärkeää.

– Rehtorilla ja johdolla on näkyvä rooli, mutta me kaikki rakennamme tätä yhteisöä. Yhteisö syntyy sen yksittäisistä jäsenistä – siitä, miten itse kukin toimii.

Alueellisen veto- ja pitovoiman kannalta oman henkilökunnan ja opiskelijoiden kokemukset ovat Hannulan kokemuksen mukaan tärkeitä niin tuleville opiskelijoille kuin rekrytoitavalle henkilöstölle. Etenkin nuorille vertaiskokemuksilla on suuri merkitys.

– Miten opiskelijat kokevat, että heitä kohdellaan, ja millainen paikka tämä on opiskella? Kaikista tärkeintä opiskelijavetovoiman vahvistamisessa on se, että nykyisten opiskelijoidemme kokemukset ovat mahdollisimman hyviä. Kysymys on opetuksen laadusta.