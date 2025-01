Hanaholmen: 50 vuotta Ruotsin ja Suomen hyväksi

Vuonna 2025 Hanaholmen juhlii 50-vuotista historiaansa ruotsalais-suomalaisena kulttuurikeskuksena. Juhlavuoden aikana järjestetään suuri määrä tilaisuuksia, joissa luodaan katsauksia menneisyyteen mutta pohditaan myös tulevaisuutta sekä Ruotsin ja Suomen yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia.

Suomen tasavallan presidentti Urho Kekkonen ja Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa vihkivät Hanaholmenin käyttöön 1. kesäkuuta 1975. Hanaholmenin tehtävänä oli alusta alkaen "syventää ja laajentaa Ruotsin ja Suomen, kahden naapurimaan, välisiä yhteyksiä jatkuvassa ja hedelmällisessä vuorovaikutuksessa".

"On mielenkiintoista huomata, että alusta alkaen on käyty keskustelua Hanaholmenin profiilista eli siitä, onko sen tarkoitus olla yhteistyö- vai kulttuurikeskus. Hanaholmenin tehtävä on aina ollut hyvin laaja, ja se kattaa nykyään kaikki yhteiskunnan osa-alueet puolustuspolitiikasta kulttuuriin ja koulutukseen", toteaa Gunvor Kronman, joka on toiminut Hanaholmenin toimitusjohtajana vuodesta 2003 lähtien.

Vuodesta 1975 lähtien Hanaholmen on sekä heijastanut yhteiskunnallista kehitystä että vaikuttanut siihen.

"Kylmän sodan aikana siteet Ruotsiin ja Pohjoismaihin olivat Suomelle erittäin tärkeitä, ja Hanaholmen saikin merkittävän roolin sillanrakentajana, joka toimi sekä Suomen ikkunana länteen että Ruotsin ikkunana itään", Gunvor Kronman kertoo.

Koronapandemian aikana luotiin kriisivalmiusohjelma Hanaholmen-aloite suorana vastauksena rajojen sulkemiselle ja ruotsalais-suomalaisen yhteistyön riittämättömyydelle.

"Ruotsalais-suomalaisilla turvallisuuspoliittisilla keskusteluilla on Hanaholmenissa pitkät perinteet, jotka ulottuvat aina 1970-luvulle. Siksi tuntui luonnolliselta, että osallistuisimme Ruotsin ja Suomen väliseen kriisivalmiusyhteistyöhön. Vahvuutemme on aina ollut kykymme pysytellä ajan hermolla ja toimia yleisen yhteiskunnallisen kehityksen näkökulmasta", Kronman toteaa.

Hanaholmenin yhteiskunnallinen merkitys vahvistuu myös toimintaan sitoutuneiden henkilöiden kautta. Suomen entinen pääministeri Esko Aho toimi johtokunnan puheenjohtajana vuosina 2004–2009, minkä jälkeen johtokunnan työtä ryhtyi johtamaan entinen liikenne- ja viestintäministeri sekä ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi.

Muita johtokunnan työhön osallistuneita ovat olleet entiset pääministerit Thorbjörn Fälldin ja Carl Bildt, Ruotsin entinen oikeusministeri Anna-Greta Leijon, puolustusministeri Pål Jonson, liikemies Kari Heinistö, Suomen nykyinen Tukholman-suurlähettiläs Maimo Henriksson sekä sosiologi Joakim Palme.

"Hanaholmen on aina pyrkinyt kokoamaan yhteen erilaisia yhteiskuntaryhmiä elinkeinoelämästä ja akateemisesta maailmasta kulttuuriin ja politiikkaan. Se näkyy myös johtokuntien kokoonpanossa ja luo pohjan työllemme Ruotsin ja Suomen hyväksi", Gunvor Kronman sanoo.

Nykypäivän Hanaholmen

Hanaholmenin toiminta voidaan jakaa kolmeen osaan: ohjelmatyöhön, hotelli- ja ravintolatoimintaan sekä neljän pohjoismaisen rahaston hallinnointiin, joista suurin on Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

"Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on Hanaholmenin päämies, ja sillä on kokoushotellin ja ravintolan tavoin ollut aina suuri merkitys toiminnallemme ja taloudellemme", Gunvor Kronman huomauttaa.

Vuosina 2015–2017 Hanaholmenissa tehtiin kattava peruskorjaus, minkä jälkeen kävijämäärät ovat nousseet tasaisesti noin 60 000 kävijästä nykyiseen 100 000 kävijään vuodessa.

Juhlavuoden 2025 ohjelma

Juhlavuoden aloittaa 31. tammikuuta ruotsalais-suomalainen kokkitapaaminen Hanaholmenin ravintolassa Platsissa. Sveriges mästerkock 2023 kilpailun voittanut Nazuk Turdieva valmistaa norlantilaisia erikoisuuksia yhdessä Hanaholmenin keittiöpäällikön Lukas Hemnellin kanssa.

Lisäksi 31. tammikuuta avautuu gallerian juhlanäyttely, jossa esitellään Hanaholmenin historiaa tekstein ja kuvin. Gallerian näyttelyn rinnalle lanseerataan uusi valokuvaseinä, joka nostaa esille Hanaholmenissa vuosien varrella vierailleita tunnettuja henkilöitä.

Koko juhlavuoden ajan on käynnissä myös Keskusteluja tulevaisuuksistamme ohjelmasarja. Sarja koostuu kahdestatoista tulevaisuuteen suuntautuvasta keskustelutilaisuudesta, jotka on toteutettu yhteistyössä lukuisten suomalaisten ja ruotsalaisten kumppaneiden kanssa. Dialogeja järjestetään paitsi Hanaholmenissa, myös erilaisilla ruotsalaisilla areenoilla, kuten Folk och Kultur tapahtumassa, Almedalenin politiikkaviikolla ja Göteborgin kirjamessuilla.

"Julkaisemme myös historiikin ja bilateraalisen barometrin, joka mittaa Ruotsin ja Suomen yhteistyötä useilla yhteiskunnan osa-alueilla. Toivomme, että mahdollisimman moni vierailee Hanaholmenissa vuoden aikana tutustuakseen näyttelyihimme ja ohjelmiimme", Gunvor Kronman sanoo.

Lue lisää Hanaholmenista ja juhlavuoden 2025 ohjelmasta täältä: https://hanaholmen.fi/fi/hanaholmen-50

Katso kuvat Hanaholmenin 50 toimintavuodesta: https://www.flickr.com/photos/151209434@N05/albums/72177720314596702/