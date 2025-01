Suomen startup-yhteisön tuore talouskatsaus ennakoi parempaa vuotta startup-yrityksille

Suomen startup-yhteisön tuore talouskatsaus vuodelle 2025 ennakoi myönteisempiä aikoja suomalaisille startup-yrityksille. Raportin mukaan startup-yritysten rahoitus osoittaa elpymisen merkkejä, ja luottamus ympäröivään taloustilanteeseen on varovaisessa nousussa.

Raportin mukaan myös luottamus ympäröivään taloustilanteeseen on vahvistunut vuoden 2024 aikana vuoteen 2023 verrattuna. Kyselytutkimus osoitti optimismia vuoden 2024 aikana, vaikka vuoden loppua kohti optimismi hieman heikkeni. Vuodesta 2025 odotetaan kuitenkin taloudellisesti parempaa verrattuna vuoteen 2024.

“Taloustilanne on ollut hankala startupeille viimeiset kaksi vuotta ja kasvu on ollut hitaampaa. Nyt kuitenkin näyttäisi siltä, että edessä on hieman paremmat kasvumahdollisuudet”, toteaa startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad.

Taustalla vaikuttaa yleinen taloustilanne. Hintojen nousupaineet ovat hellittäneet, jonka vuoksi korkotason ennakoidaan laskevan, mikä todennäköisesti helpottaa startupien rahoituksen saantia kuluvan vuoden aikana.

Viime vuosien haastavat talousolosuhteet ovat vaikuttaneet startup-sektoriin merkittävästi. Vuonna 2023 startup-sijoitukset laskivat lähes 50 prosentilla. Vuoden 2024 loppupuolella nähtiin jo merkittäviä rahoituskierroksia, kuten Ouran 197 miljoonan ja Hostawayn 345 miljoonan euron rahoitukset.

Startup-rahoituksen määrän ennakoidaan kasvavan vuoden 2024 aikana 1,1 miljardiin euroon ja vuoden 2025 aikana noin 1,3 miljardiin euroon, mikä olisi linjassa vuosien 2013-2022 kasvuvauhdin kanssa. Viime vuoden kokonaistilanne julkaistaan viiveellä.

Yleisen taloustilanteen kehityksestä kertoo paljon myös se, että keskeisten instituutioiden, kuten Suomen Pankin ja Valtiovarainministeriön ennusteet povaavat nopeutuvaa talouskasvua vuodelle 2025.