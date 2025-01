Ihana itkettävä sipuli – Sipuliviikkoa vietetään tammikuun lopussa!

Sipulikyynelten takana on kemiallinen reaktio, joka käynnistyy, kun sipulia leikattaessa sen solukko rikkoutuu. Solukon rikkoutuessa muodostuu propeenisulfeenihappoja, josta muodostuu kaasua, joka ärsyttää silmän sarveiskalvoa. Ärsytys aktivoi aivot ja käskee kyynelrauhasia tuottamaan kyyneliä ärsytyksen lievittämiseksi. Sipulin leikkaaminen terävällä veitsellä ja sen huuhtelu kylmän veden alla kuorimisen jälkeen saattavat vähentää silmien ärsytystä.

Sipuli tukee terveyttä ja ruokavaliota

Sipuli on tunnettu perinteisenä apuna flunssaan ja hengitysteiden tukkoisuuteen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sipulin sisältämä kversetiini voi torjua mikrobien hyökkäyksiä. Lisäksi sipuli sisältää runsaasti C-, B1-, B6- ja K-vitamiineja, foolihappoa, kuitua, flavonoideja sekä tärkeitä kivennäisaineita, kuten kaliumia, magnesiumia ja kalsiumia. Sipuli on kasvikunnan tuotteena kevyttä, mutta ravintorikasta.

Herkuttele sipulilla

MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen korostaa sipulin monikäyttöisyyttä:

"Sipuli on yksi kotikeittiön sankareista – monipuolinen, ravitseva ja täydellinen makujen syventäjä. Sipuliviikolla kannattaa kokeilla rohkeasti uusia reseptejä ja muistaa, että kotimainen sipuli on aina hyvä valinta."

Sipuli kannattaa kuullottaa miedolla lämmöllä, kunnes se muuttuu läpikuultavaksi, mutta ei ruskistu. Talvikaudella sipuli sopii erityisesti keittoihin, patoihin ja uuniruokiin. Blinien ja hernekeiton lisukkeena hienonnettu sipuli on klassikko, ja salaateissa marinoidut sipuliviipaleet lisäävät ruokaan makua ja väriä.

Sipuli on monikäyttöinen

Sipuli sopii lähes kaikkiin suolaisiin ruokiin, oli kyseessä sitten keltasipuli, punasipuli, salottisipuli tai valkosipuli. Purjo on erinomainen valinta keittoihin ja kalaruokiin, kun taas kevätsipuli ja ruohosipuli tuovat makua ja väriä ruokien viimeistelyyn.

Sipuli säilyy viileässä ja pimeässä

Kaupasta kannattaa valita kiinteitä, napakoita ja ehjiä sipuleita. Sipuli säilyy parhaiten viileässä ja pimeässä, esimerkiksi ilmavassa verkkopussissa. Kuorittu tai silputtu sipuli säilyy jääkaapissa, ja sipulisilpun voi myös pakastaa.

Kotimaista sipulia ympäri vuoden

Vuonna 2023 ruokasipulia viljeltiin Suomessa 1 200 hehtaarin alalla, ja kokonaissato oli 31,5 miljoonaa kiloa (Lähde: Luke, puutarhatilastot). Sipulin päätuotantoalueet Suomessa ovat Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo ja Ahvenanmaa. Keltasipulin lisäksi kotimaisia vaihtoehtoja ovat punasipuli, purjo, salottisipuli ja valkosipuli. Keltasipuli on suomalaisten yleisimmin käyttämä ruokasipuli. Kotimaisia sipuleita on saatavilla myös luomuna sekä pakastettuina kuutioina. Kaupassa kotimaisen sipulin tunnistaa Sirkkalehtimerkistä.

Tiesitkö, että…

Keskiajalla sipuli oli arvokas maksuväline. Sipuli oli myös hieno lahja, esimerkiksi hääparille sopiva muistaminen. Muinaisessa Egyptissä sipuli oli tärkeä osa uskonnollisia menoja, erityisesti hautajaisia. Egyptiläisille sipulin kerroksellinen rakenne symboloi ikuista elämää. Hautajaismenoissa sipuleita uhrattiin vainajan mukana lahjaksi tuonpuoleiseen.

-----------

Sipulin teemaviikkoa vietetään 20.-26.1.2025

Lisätietoja sipulista:

Luke, puutarhatilastot: Puutarhatilastot 2023 | Luonnonvarakeskus (tietokantataulut --> avomaan tuotanto --> vihannekset)

Lisätietoja:

Heidi Siivonen, ruokamarkkina-asiantuntija, MTK, heidi.siivonen (at) mtk.fi, 040 568 8802

Mika Virtanen, asiantuntija, MTK, 040 054 4728