Matias Marttinen vieraili Merikarvialla - pöytäkeskusteluissa poristiin sekä aluepolitiikkaa että kansallisesta kehittämisestä

Merikarvian kunta aloitti yritysvierailujen sarjan - ensimmäisenä tutustuttiin Meriseriin - perinteikkääseen innovaatioyritykseen 16.12.2024 16:03:51 EET | Tiedote

Marikarvian kunnassa on aina tehty aktiivista elinvoimatyötä. Kaikille kunnassa on tärkeää, että meiltä löytyy mahdollisimman laaja valikoima palveluja ja työpaikkoja, siksi palvelemme myös yrityksiä parhaamme mukaan. Viranomaisena kuntaa kiinnostaa tietysti myös yhteisöverotulot, joita yrityksiltä saadaan. Niiden avulla maksetaan osa kunnan lakisääteisistä palveluista, joten yhteistyö on tärkeää tässäkin ja kaikki ovat pelissä voittajia. Merikarvialla viimeisimmän tilinpäätöksen tuloista verotulojen osuus oli 14 000 000 euroa ja yhteisöverojen osuus näistä oli 650 000 euroa. Liitteessä tarkempi erittely Merikarvian kunnan tulovirroista. Tietoa yrittäjille suunnatuista palveluist välitetään verkkosivuilla ja erilaisilla yhteistyöfoorumeilla. Nyt kunnassa on lisäksi tehty yrittäjien toiveesta päätös jokaviikkoisesta vierailusta jossakin paikallisessa yrityksessä. Kuulumisten vaihdon tarkoituksena on auttaa yritysten toimintaa ja siten lisätä alueen hyvinvointia. Yritysvierailujen sarja