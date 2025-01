Palta: Finnairin lentäjien historiallisen pitkä työtaistelu vaikuttaa jo Suomen maineeseen matkailumaana – sovittelu jatkuu loppuviikosta

Pitkittyneen työriidan vaikutukset alkavat näkyä myös kansainvälisesti. Pientä, noin tuhannen lentäjän työntekijäryhmää koskeva kotimainen kiista vaikuttaa jo tällä hetkellä maailmalla Suomen maineeseen matkailukohteena ja sitä kautta myös koko matkailutoimialaan, neuvottelujohtaja Heini Wiik-Blåfield huomauttaa.

– Aiheutuneiden vaikutusten mittaluokka on valtava, eikä rajoitu ainoastaan suomalaisten matkustamiseen. Nyt on talvimatkailun paras sesonkiaika, ja huoli lentojen toteutumisesta aiheuttaa epävarmuutta ulkomailla. Tilanne on jo saanut esimerkiksi ulkomaiset matkanjärjestäjät harkitsemaan, kannattaako Suomeen järjestää tiiviisti aikataulutettuja ryhmämatkoja tai käyttää Suomea lentojen vaihtomaana edes tulevana kesänä, Wiik-Blåfield sanoo.

Wiik-Blåfield lisää, että kaukolennoilla kulkee paljon myös aikataulukriittistä rahtia, kuten Norjan lohta Aasiaan tai teollisuuden tarvitsemia komponentteja eri puolille maailmaa.

– Kuljetusten peruuntuessa kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajalle, ja vaikeuttavat liiketoimintaa ja asiakkaiden palvelua myös ulkomaisissa yrityksissä. Tilanne vain pahenee pitkittyessään. Onko tämä todella sitä, mitä Finnairin luotettavana ja sitoutuneena tunnetut lentäjät haluavat? Wiik-Blåfield kysyy.

SLL:n ilmoittamat työtaistelutoimet ovat jatkuneet marraskuusta lähtien, joulun ajan työtaistelutaukoa lukuun ottamatta. Kaikkiaan yhtiö on joutunut työtaisteluiden alusta lukien perumaan jo yli 500 lentoa, ja työtaistelutoimet ovat vaikuttaneet noin 60 000 asiakkaan matkaan.

– Työnantajapuoli on tehnyt kaikkensa, jotta yhteinen ratkaisu löytyisi, mutta SLL:lle mikään ei tunnu riittävän. Vahvaa ratkaisukykyä ja ymmärrystä työmarkkinatoiminnan logiikasta tarvitaan nyt, Wiik-Blåfield toteaa.

