Kommentti: Ara-vuokrat kasvoivat vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä 4,7 prosenttia – joko voimakkain kasvu on ohitettu?

Eri kokoisten ara-asuntojen välillä vuokrannousussa ei ole merkittäviä eroja. Pääkaupunkiseudulla ara-vuokrat nousivat keskimäärin 5,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Muualla maassa kasvuprosentti oli 4,1. Suurimpien kaupunkien joukosta ara-vuokrat nousivat vuodessa eniten Hämeenlinnassa (+6,7 prosenttia), Helsingissä (+6,6 prosenttia) ja Kouvolassa (+6,2 prosenttia). Vähäisintä kasvu oli Lappeenrannassa (+1,6 prosenttia), Vantaalla (+3,0 prosenttia) ja Kuopiossa (+3,5 prosenttia).

- Ara-vuokrien viimeisen vuosineljänneksen kasvuprosentti koko maassa oli sama kuin kolmannella neljänneksellä. Näiden omakustannusvuokrien korotuksissa näkyy edelleen aiempi korkea inflaatiotaso, jonka takia lopputuotteiden, kuten palveluiden, hintoja on vuoden aikana tarkistettu ylöspäin, mikä nostaa muun muassa ara-asuntojen hoitokustannuksia. Ja vaikka euriborit ovat vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tulleet roimasti alaspäin, näkyy tämä lasku korkokustannuksissa viiveellä johtuen esimerkiksi korontarkistussyklistä. Lisäksi, koska ara-vuokra-asunnot on tyypillisesti lainoitettu korkotukilainoilla, joihin maksetaan korkotukea niin kutsutun omavastuukoron ylittävältä korkotasolta, pienenee ensin valtion maksama korkotuki. Koronlaskutkin vaikuttavat siten viiveellä ara-vuokriin. Voidaan kuitenkin ennakoida, että ara-vuokrien voimakkain nousu on pian ohi, mistä kertoo myös se, että kvartaaleittainen kasvu on hidastunut nyt kolmena kvartaalina peräkkäin, arvioi Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n ekonomisti Eetu Kauria.