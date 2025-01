SOL vahvistaa asemaansa ostamalla Asteri Facility Solutions AB:n ja kaksinkertaistaa liikevaihtonsa Ruotsissa

SOLin ukrainalaisten työntekijöiden perheenjäsenten ja sukulaisten sotaa paenneiden kotouttaminen Suomeen on sujunut hyvin 29.4.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

– Sodan sytyttyä halusimme auttaa ukrainalaisia työntekijöitämme saamaan perheitään ja sukulaisiaan turvallisesti Suomeen. Otimme välittömästä yhteyttä ukrainalaisiin työntekijöihimme, joita meillä on 53 Suomessa, 20 Tanskassa ja Ruotsissa. Perustamamme työryhmä on nyt auttanut monin eri tavoin sodan jaloista paenneita ukrainalaisia. Seitsemän perhettä on avustuksellamme muuttanut Suomeen ja aloittavat arkea uudessa ympäristössä, kertoo SOL-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen.