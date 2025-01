”Voi luottaa, että pyörätiet on hyvin hoidettu” – Tehostettu talvihoito kerää kiitosta

Pyöräilyagentit antavat viikoittain palautetta aurauksen laadusta. Marras-joulukuussa heiltä saatiin noin tuhat arviota, joiden perusteella uusi toimintamalli on saanut lupaavan alun.

Marraskuun keskiarvo oli yhdestä viiteen asteikolla 4,26, ja joulukuun 4,18. Erityisesti hiekoitus ja liukkauden torjunta saavat pyöräilijöiltä kiitosta.

– Sepelin sijaan käytössä on hienojakoinen luonnonhiekka, joka ei riko pyörän renkaita. Hiekkaa riittää hyvin ohut kerros, joten joskus saattaa näyttää siltä, että mitään ei olisi levitetty. Hiekka toimii kuitenkin paljon sepeliä paremmin, projekti-insinööri Samuli Huusko kertoo.

Haastavat sääolosuhteet, kuten Jari-myrsky marraskuussa, kasvattavat luonnollisesti palauteiden määrää. Myrskyviikolla arvosana laski 3,87:een, mutta muuten marraskuussa keskiarvo pysyi yli neljässä.

– Homma on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin, vaikka haasteitakin on toki ollut. Agenttien palaute on ollut arvokasta, ja urakoitsija on pystynyt reagoimaan nopeasti. Viiden vuoden sopimuksen myötä toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään, kertoo Huusko.

Turvallisuus ja tasapuolisuus etusijalla

Tehostetusta talvihoidosta hyötyvät pyöräilijöiden lisäksi jalankulkijat ja esimerkiksi pyörätuolin, rollaattorin tai lastenvaunujen kanssa kulkevat.

– Haluamme mahdollistaa tasapuolisen liikkumisen kaikille. Autolla pärjää huonommassakin kelissä, mutta pyöräteillä jo muutama sentti lunta vaikeuttaa liikkumista, Huusko toteaa.

Talvihoito on tärkeää, sillä liikkuminen on vaikeaa ja vaarallista, jos väyliä ei ole aurattu tai hiekoitettu kunnolla.

– Toivottavasti hyvin hoidetut pyörätiet lisäävät ympärivuotista pyöräilyä ja vähentävät esimerkiksi lasten autokyytejä kouluun, Huusko sanoo.

Aurauskalusto liikkeellä tarvittaessa ympäri vuorokauden

Superluokkaan kuuluu 62 kilometriä Vaasan keskeisimpiä pyöräteitä, jotka yhdistävät asuinalueet töihin, kouluihin, päiväkoteihin ja palveluihin. Aurauskalusto lähtee liikkeelle, kun lunta on kaksi senttimetriä. Päivisin lumen maksimikorkeus on neljä senttiä ja öisin viisi senttiä.

– Vaatimuksena on, että tiet pidetään kunnossa ympäri vuorokauden. Käytännössä pääpyörätiet aurataan samaan aikaan ykkösluokan ajoratojen kanssa, ja teitä aurataan niin kauan, kuin lumisade kestää, Huusko selventää.

Tehostetun talvihoidon taustalla on Vaasan kaupungin tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kestävän liikkumisen edistäminen on yksi keskeinen keino tavoitteen saavuttamiseksi.

Myös katujen aurausta kehitetään. Parhaillaan keskustassa pilotoidaan vuoropysäköintiä, jonka tavoitteena on parantaa aurauksen laatua.

Poimintoja saaduista palautteista

”Hiekan laatu on ilmeisesti vaihtunut, ja tämä hienojakoisempi hiekka toimii paljon paremmin. Aiemmin sepeli on lähinnä vierinyt pyörätien sivuilla ja rikkonut pyörän kumit, mutta nyt homma oli hoidettu hyvin.”

”Reipas lumentulo hoidettiin erinomaisesti pyöräilyn pääreiteillä. Pyörätiet ovat selvästi paremmassa kunnossa kuin ajoradat.”

”Liukkauden torjunta oli suoritettu hyvin.”

”Kokonaisuutena superluokan väylät erottuvat edukseen verrattuna muihin pyöräväyliin, siitä iso kiitos!”

”Vähemmälle huomiolle on jäänyt se hyöty, jonka jalankulkijat, liikuntarajoitteiset, lastenvaunuja käyttävät ja pienet lapset potkupyörineen saavat hyvistä väylistä.”

”Ihanaa, kun on voinut luottaa siihen, että pyörätie on hyvin hoidettu. Hyvää työtä teette.”

”Eron huomaa selkeästi ja laatuluokka on selvästi aiempaa korkeampi.”

Seuraa talvikunnossapidon tilannetta

Voit seurata pyöräteiden kunnossapidon tilannetta Vaasan kaupungin pyöräilykartasta. Tehostetun talvihoidon toimenpiteet -osiossa voi tarkastella superluokan väylille tehtyjä huoltotoimenpiteitä valitun ajanjakson, kuten viimeisen vuorokauden, puolen päivän tai muutaman tunnin ajalta. Lisäksi kartasta on mahdollista tarkastella muita pyöräilyyn liittyviä näkymiä, kuten pyöräteiden yleisiä hoitoluokituksia.

Tehostetusta talvikunnossapidosta vastaa kilpailutuksen kautta valittu urakoitsija 06 Infra Oy. Tehdyistä toimenpiteistä tiedotetaan myös urakoitsijan Facebook– ja Instagram-sivuilla viikoittain. Kanavilla jaetaan ajankohtaista tietoa esimerkiksi väylien kunnosta, sääolosuhteista ja muista käyttäjille hyödyllisistä asioista.

