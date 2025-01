SDP:n Suhonen: Työntekijöiden kyykytyshaluille ei näy loppua

- Suomessa on jo nyt helppo irtisanoa työntekijä. Yt-laki, jota vielä entisestään ollaan heikentämässä työntekijän näökulmasta, antaa mahdollisuuden työnantajille päästä työntekijästä helposti eroon. Meillä on Suomessa käytössä myös koeaika, joka on puolen vuoden mittainen. Sen aikana työnantaja voi päättää työntekijän työsuhteen hyvin helposti. Näin on myös käynyt, kertoo SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen.

- Meren avaus on todella älytön, mutta samalla täysin porvarihallituksen linjan mukainen. He leikkaavat surutta työttömyystuesta ja esimerkiksi sen lapsikorotuksista, samalla haaveillen irtisanomisen helpottamisesta äärimmäisyyksiin asti. Kyyti on kylmää työntekijöille ja heidän perheilleen, päättää Suhonen.