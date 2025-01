Palkitun belgialaisarkkitehdin Marie-José Van Heen soolonäyttely Helsinkiin

Marie-José Van Hee – Auringon maalaamia koteja avautuu Arkkitehtuuri- ja designmuseossa 7. helmikuuta. Melkein samanaikaisesti 31. tammikuuta museossa avautuu arvostetun ja rakastetun suomalaisen tekstiilitaiteilijan Maija Lavosen näyttely: Maija Lavonen: Hiljaisia monumentteja.

”Pidän hyvistä huoneista; ne kiinnostavat minua kaikkina aikakausina. Talot, joissa on hyvin mitoitettuja, hyvällä valolla varustettuja huoneita ja ovia. Mitä muuta sitä tarvitsee?” – Marie-José Van Hee

Elämys keskellä kaupunkia: tutustu arkkitehdin suunnittelemaan kotiin

Näyttely kutsuu sisälle Marie-José Van Heen suunnittelemaan kotiin, Etelä-Hollannin Zuidzandessa sijaitsevaan HdF-taloon (2007–2011). Talon oleskelutilat, kuten takan jakama ruokailu- ja olohuone, keittiö ja kapea terassi – rakentuvat näyttelyyn oikeassa mittakaavassaan. Vastapainona kaupungin hälinälle, kävijä voi astua vähäeleisen tilan rauhaan ja tarkastella sen suhdetta ympäröivään maisemaan. Museon kuraattorin Jutta Tynkkysen yhteistyössä Marie-José Van Heen ja arkkitehtitoimiston edustajan, arkkitehti Sam De Vochtin kanssa kuratoimassa näyttelyssä nousevat esille myös muut Van Heen keskeiset kohteet.

Voiko pelkistetty koti olla kodikas?

Marie-José Van Hee osoittaa, että pelkistetty tila voi tarjota kutsuvat puitteet jokapäiväiselle elämälle. Panostamalla “rehellisiin materiaaleihin” ja noudattamalla periaatteita, kuten "ylimääräisen karsiminen" ja "hyvä huone saa valoa kahdesta suunnasta", Van Hee luo tiloistaan toimivia, eläviä ja kodikkaita.

Marie-Jose Van Hee erottuu yksinkertaisuudella ja kestävyydellä. Hän käyttää taitavasti materiaaleja, valoa ja mittasuhteita luoden harmonisia tiloja, joissa sisä- ja ulkotilan välinen raja hämärtyy. Myös näyttelyn nimi, Auringon maalaamia koteja, kuvastaa Van Heen tapaa huomioida tarkasti, miten valo käyttäytyy erilaisilla pinnoilla ja materiaaleilla.

"Valitsen mahdollisimman paljon luonnollisia ja kestäviä materiaaleja. Rakennuksen voi ajoittaa sen materiaalin perusteella, koska tietyt materiaalit heijastelevat aina tiettyä aikakautta. Sitä vastoin tila on jotakin, jonka voi ja täytyy olla ajaton. Tila on universaali," Van Hee toteaa.

Palkittu arkkitehti ja inspiroiva opettaja

Pitkän elämäntyön arkkitehtina tehnyt Marie-José Van Hee valmistui Sint-Lucas School of Architecturesta vuonna 1974 ja perusti oman arkkitehtitoimistonsa Gentiin vuonna 1990. Hänen omaleimainen tuotantonsa käsittää yli 250 toteutunutta kohdetta ja 200 toteutumatonta suunnitelmaa. Van Heen töihin kuuluu yksityiskoteja, julkisia tiloja, siltoja ja kulttuurikohteita.

Belgian Gentissä sijaitsevat asuintalot, kuten vuonna 1996 valmistunut House Van Hee, tunnetaan intiimiyden ja avaruuden tasapainosta. Hänen julkiset työnsä, kuten esimerkiksi Antwerpenin muotimuseo Momu sekä Gentin ja Deinzen keskustojen kunnostukset ovat saaneet laajaa kansainvälistä huomiota. Ne osoittavat Van Heen kyvyn tuoda uutta arkkitehtuuria keskelle vilkasta kaupunkikeskustaa sen historiallista kontekstia kunnioittaen.

Marie-José Van Hee on opettanut Sint-Lucasin arkkitehtuurikoulussa sekä ETH Zürichissä. Hän on inspiroinut useita arkkitehtisukupolvia, jotka ovat joko opiskelleet tai vierailleet hänen kohteissaan tai työskennelleet hänen kanssaan suoraan tai epäsuorasti.

Marie-José Van Hee on saanut monia arvostettuja tunnustuksia, kuten Belgian kansallisen kulttuuripalkinnon ja Architizer A+ Awardin. Viimeisimpänä hänelle myönnettiin kansainvälinen Alvar Aalto -mitali elokuussa 2024.

Alvar Aalto -mitali

Akateemikko Alvar Aallon nimeä kantava ja hänen suunnittelemansa mitali on perustettu vuonna 1967 kunnioittamaan luovaa, arkkitehtonista työtä. Mitali voidaan antaa henkilöille, jotka ovat erittäin merkittävällä tavalla ansioituneet arkkitehtuurin alalla.

Arvostetun palkinnon jakavat Alvar Aalto -säätiö, Arkkitehtuuri- ja designmuseo, Rakennustaiteen seura, Suomen Arkkitehtiliitto ja Helsingin kaupunki kolmen vuoden välein.



Palkinnon ovat saaneet mm. Tadao Ando, Alvaro Siza ja Sydneyn oopperatalon suunnittelija Jørn Utzon. Marie-José Van Hee on poikkeuksellinen arkkitehtuuripalkinnon saaja, koska hän on tunnettu pienistä kohteista, kuten kodeista. Hän on myös ensimmäinen nainen, joka on saanut tunnustuksen yksin.

Marie-José Van Hee – Auringon maalaamia koteja avautuu Arkkitehtuuri- ja designmuseossa 7. helmikuuta ja on avoinna yleisölle 14. syyskuuta 2025 asti.



Marie-José Van Hee: Auringon maalaamia koteja

Arkkitehtuuri- ja designmuseossa, Kasarmikatu 24

7.2.–31.1.–14.9.2025

Maija Lavonen: Hiljaisia monumentteja

Arkkitehtuuri- ja designmuseossa, Korkeavuorenkatu 23

31.1.–14.9.2025