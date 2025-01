Hyvinvointialueiden ja kuntien taloudesta uutta tietoa

Sotiemme veteraanien laadukas hoito on Valtiokonttorille tärkeä asia – Teemme tiivistä yhteistyötä sopimuslaitostemme kanssa 9.1.2025 16:59:08 EET | Tiedote

Julkisuudessa on esitetty väitteitä Valtiokonttorin pitkäaikaisen puitesopimuslaitoksen toimintaan liittyvistä ongelmista. Suhtaudumme aina vakavasti, jos saamme puitesopimuslaitostamme koskevaa kriittistä palautetta ja selvitämme asian välittömästi laitoksen johdon kanssa. Näin olemme toimineet vuonna 2023 myös nyt julkisuudessa esitettyjen tietojen kohdalla. Saamme palautetta hoidon laadusta ja järjestelyistä mm. asiakkailta, asiakkaiden omaisilta ja veteraanijärjestöiltä. Emme ole saaneet näistä tai muistakaan kanavista negatiivista palautetta julkisuudessa esitettyjen tietojen kohteena olevasta hoitolaitoksesta, jonka asiakastyytyväisyys vuonna 2023 oli 4,7 (asteikko 1–5). Valtiokonttorin tiedon mukaan julkisuuteen tuodut tiedot ovat peräisin vuodelta 2023. Valtiokonttorilla on puitesopimukset sota- ja sotilasinvalidien hoidosta ja sotiemme veteraanien kuntoutuksesta noin 20 laitoksen kanssa. Näissä laitoksissa hoidetaan valtaosin muita asiakkaita. Puitesopimuksissa on määritelty v