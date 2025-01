Vuoden matkailualue Suomessa jälleen valittu

Timo Saranpää Suomen matkailualan liiton uudeksi puheenjohtajaksi 9.10.2024 17:50:20 EEST | Tiedote

Suomen matkailualan liitto ry SMAL valitsi 9.10.2024 pidetyssä vuosikokouksessa liiton uudeksi puheenjohtajaksi KTM, ekonomi Timo Saranpään. Kon-Tiki Tours Oy:n yrittäjä-toimitusjohtaja Saranpää tulee luotsaamaan matkailualan toimialajärjestöä vuodet 2025-2026. Matkailu ansaitsee merkityksensä mukaisen painoarvon yhteiskunnassa, ja meidän kaikkien on yhdessä tehtävä töitä sen eteen. SMAL on kokoaan suurempi toimija matkailuelinkeinossa. Koronakriisissä osoitimme järjestön tarpeellisuuden kovimman kautta. Hyvä työmme jatkuu tämän hetken haasteissa, vakuuttaa Timo Saranpää. Timo Saranpään lisäksi SMALin syyskokouksessa valittiin SMALin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Merja Hart (TTE – The Travel Experience Oy), Timo Kousa (Aurinkomatkat Oy), Oy), Lauri Laakso (Elämys Group), Jessica Virtanen (Tjäreborg Oy) ja Anne-Marjut Väänänen (Olympia Kaukomatkat) sekä varajäseniksi Jukka-Paco Halonen (Viada Oy), Heidi Laukas (Kouvolan Matkatoimisto Oy), Olli Miettinen (Matka-Miettinen Saimaatour