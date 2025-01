SDP:n Lauri Lyly: Yrityksenä Metsä Boardin ja myös työministerin on käännettävä kaikki kivet, jotta Takon kartonkitehdasta ei jouduta sulkemaan

Metsä Board ilmoitti torstaina, että Takon tehdasta ollaan lopettamassa. Samalla yli 200 työsuhdetta uhkaa kadota. Lopullinen päätös tehtaan kohtalosta on vielä tekemättä.

- Nyt on erittäin tärkeää, että etsitään kaikki käytössä olevat keinot, jotta tehtaalle saataisiin jatkumoa. Jokainen työpaikka on tärkeä. On myös luotava sellaista teollisuus- ja energiapolitiikkaa, jotta tämän tyyppisillä toimilta vältyttäisiin, Lauri Lyly sanoo.

Lylyn mukaan tehtaan muutosneuvottelut on käytävä siinä hengessä, että ensisijaisesti etsitään uusia keinoja jatkaa tuotantoa.

- Takon tehdas keskustassa on osa Tamperelaista sielunmaisemaa ja senkin vuoksi tärkeä että se jatkaisi toimintaansa, Lyly painottaa.