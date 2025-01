Suomen liikkuvin kunta on Tampere

Tampereella luodaan olosuhteet, joissa jokainen voi liikkua ja toteuttaa unelmiaan. Kansainväliset tapahtumat ja maksuttomat liikuntamahdollisuudet, kuten lasten ja nuorten Lupa liikkua -toiminta sekä ikäihmisten maksuton päiväuinti, edistävät yhteisöllisyyttä ja liikunnan moninaisuutta.

– Tampereella on rakennettu liikkujan polku, joka kulkee läpi kaupunkilaisten elämän. Kaupunki tarjoaa muun muassa perheliikuntaa, nuorten treenejä ja senioriryhmiä, jotka tuovat vireyttä arkeen, korostaa Kuntaliiton liikunnan ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija Elsa Mantere.

Tampere sai tuomaristolta kiitosta muun muassa pormestariohjelman Liikkuva-Tampere –osiosta. Liikunnan lisääminen läpileikkaa koko kaupungin toiminnan.

Suomen liikkuvin kunta –kilpailun teemana vuonna 2024 oli yhteisöllinen liike

Kilpailun teemana vuonna 2024 on yhteisöllinen liike. Tavoitteena on nostaa esille kuntien tapoja, ideoita ja toimintamalleja, joilla kuntalaisia kannustetaan liikkumaan yhdessä. Erityistä plussaa sai siitä, jos yhteisöllistä liikkumista on edistetty erityisesti kuntalaisten kanssa.

– Yhteisöllisyyden vahvistaminen on erityisen tärkeää nyt, kun yksinäisyys lisääntyy jatkuvasti. Kilpailussa nousivat esiin yhteisöllisyyttä lisäävät hyvät käytännöt, kuten kuntalaisten avoimet liikuntavuorot, aktiivinen yhteistyö paikallisten seurojen ja yhdistysten kanssa sekä erilaiset liikunta- ja urheilu tapahtumat, korostaa Mantere.

Suomen liikkuvin kunta -kilpailu järjestettiin tänä vuonna seitsemättä kertaa Kuntaliiton, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Urheilugaalan yhteisvoimin. Finaalin kolme kuntaa olivat Hyvinkää, Ii ja Tampere.

Lopullisen valinnan Suomen liikkuvimmaksi kunnaksi teki Urheilugaalan Suuri raati, johon kuuluu yli 300 yhteiskunnan eri alojen edustajaa ympäri Suomen.

Lisätietoja

Elsa Mantere

Liikunnan ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija, Kuntaliitto

p 050 565 0306, Elsa.Mantere@kuntaliitto.fi