Mikkelipuiston talvi tarjoilee herkkuja, lempeitä löylyjä ja tapahtumia

Uuden Saunaravintola KAIHUn myötä ravintola Greenerin palveluja on laajennettu talven ajalle: Greeneri palvelee arkisin lounasasiakkaita ja Premium-annoksiakin on tarjolla joka päivä. Viikonloppuisin Greenerissa herkutellaan jatkossa runsaalla viikonloppubuffalla ja ravintolassa järjestetään myös Taidelounaita ja Lasten Lauantai -tapahtumia.

– Haluamme panostaa Greenerin palveluihin entistä enemmän myös pääsesonkimme kesän ulkopuolella. Teemme tiiviisti yhteistyötä KAIHUn kanssa ja olemme kehitelleet asiakkaille muun muassa yhteisiä tapahtumia ja etuja. Esimerkiksi viikonloppubuffan ruokailijoille tarjoamme alennuksen KAIHUn saman päivän saunavuoroista. Kaiken kaikkiaan KAIHUn avautuminen on piristänyt kivasti Mikkelipuiston talvea, iloitsee Mikkelipuiston ravintoloiden ravintolapäällikkö Sanna Boisman.

Lasten Lauantait alkuvuodesta Greenerissä

Lapsiperheet on huomioitu Greenerissä kerran kuukaudessa järjestettävällä lasten ikiomalla viikonloppubuffalla. 18.1. klo 11–15 järjestettävän Lasten Lauantain teemana on lautapelit ja burgerit: buffassa herkutellaan itse koottavilla burgereilla ja ruokailun yhteydessä voi nautiskella yhdessäolosta lautapelejä pelaillen. Naapurin KAIHUssa on tarjolla perheiden saunavuoro klo 12–13.30, jonne alle 12-vuotiaat pääsevät Lasten Lauantaina veloituksetta maksavan aikuisen seurassa.

Helmikuun Lasten Lauantaita vietetään 22.2. lasten pilkkitapahtuman merkeissä. Klo 11–15 tarjoiltavan viikonloppubuffan ajan on mahdollista käydä kokeilemassa pilkkimistä ja lainata kalastusvälineitä paikan päältä. Klo 12–14 ohjelmassa on myös Alasmaan Tilan talutusratsastusta. Tapahtuman päätteeksi voi käydä lämmittelemässä perheiden saunavuorossa KAIHUssa klo 15–17. Helmikuun tapahtuma järjestetään yhteistyössä Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa.

Myös maaliskuulle on suunnitteilla Lasten Lauantai 22.3. ja tapahtuman ohjelma tarkentuu alkuvuodesta. Seuraa ilmoitteluamme Greenerin ja Mikkelipuiston nettisivuilla ja somekanavissa.

Rentoudu Saunaravintola KAIHUn löylyissä

Käynnin talvisessa Mikkelipuistossa kruunaa upea saunaelämys kelluvassa Saunaravintola KAIHUssa. Kahden saunan ja modernien pukeutumis- ja peseytymistilojen lisäksi KAIHUsta löytyy lämmitetty ulkoallas sekä mahdollisuus avantouintiin. KAIHUn saunavuorot ovat vapaasti varattavissa yleisen saunan tapaan osoitteessa saunat.fi. KAIHUssa palvelee myös pientä purtavaa tarjoileva lounge bar ja kehitteillä on jatkossa erilaisia tapahtumia asiakkaille.

– Talven ensimmäisenä ohjelmana KAIHUssa järjestetään lauantaina 25.1. klo 12–14 Avantomestarin vinkit -tapahtuma, jonne voi tulla kuuntelemaan saunomisen lomassa tärppejä avantouintiin kokeneilta avantoharrastajilta. Tapahtumaan osallistujille on luvassa myös 25 %:n alennus Greenerin a la carte -listan antimista, kertoo Mikkelipuiston puistopäällikkö Inari Vähätiitto.

Pian KAIHUssa alkavat myös aamun saunavuorot, 14.2. järjestetään ystävänpäiväteemainen tapahtuma, jolloin starttaa myös KAIHUn lenkkisaunakonsepti ja 8.3. on luvassa saunajoogaa. Kevään tullen toiminta uudistuu entisestään, kun KAIHUn kattoterassi ravintoloineen avautuu asiakkaille ja kesä tuo mukanaan erilaisia teemailtoja ja muuta ohjelmaa.