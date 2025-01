Taitaja9-aluekilpailu ja Taitaja2025-semifinaalit tulossa

Taitaja9-aluekilpailussa mukana 25 yläkoululaisjoukkuetta

OSAOssa järjestetään keskiviikkona 22.1.2025 (Kotkantie 2A, 90250 Oulu) Taitaja9-aluekilpailu, johon osallistuu 25 yläkoululaisjoukkuetta Pohjois-Suomesta. Vauhdikas tapahtuma on nuorille hauska keino tutustua eri ammattialoihin. Kisassa tarvitaan monen oppiaineen osaamista.

Joukkueet on karsittu aluekilpailuun paikalliskilpailujen kautta, ja aluekilpailun 5 parasta joukkuetta jatkavat Taitaja9-finaaliin, joka järjestetään valtakunnallisen Taitaja-tapahtuman yhteydessä Turussa toukokuussa.

Taitaja9-aluekilpailun ohjelma 22.1.2025

klo 8:45 ilmoittautuminen

klo 9:10 info auditoriossa

klo 09:50 ensimmäiset alkuerät

klo 11:30 ruokailu

klo 12:20 toiset alkuerät

klo 13:30 finaali

klo 14:15 palkintojen jako

Taitaja9-joukkueet

Lumijoen koulu, 4 joukkuetta

Pitkäkankaan koulu, Oulunsalo, 2 joukkuetta

Linnakankaan koulu, Kempele

Talvikankaan koulu, Oulu

Pateniemen koulu, Oulu

Kajaanin Lyseo, Kajaani

Lehtikankaan koulu, Kajaani

Pudasjärven Hirsikampus

Raumon koulu, Tornio

Keskuskoulu, Keminmaa

Karihaaran koulu, Kemi

Kolarin koulu

Haapaveden koulu

Nivalan koulu, 2 joukkuetta

Jussinpekan koulu, Sievi

Rukan koulu, Kuusamo

Muonion koulu

Kittilän yläkoulu

Gumeruksen koulu, Siikajoki

Saloisten koulu, Raahe

Taitaja9-kilpailu on leikkimielinen, mutta tehtävät vaativat näppäryyttä ja luovuutta. Joukkueet ovat kolmihenkisiä, ja osallistujat ovat 7.–9.-luokkien oppilaita. Kussakin joukkueessa saa olla eri luokkien ja luokka-asteiden oppilaita, mutta joukkueen jäsenten tulee olla samasta koulusta.

Taitaja9 on osa Skills Finland ry:n koordinoimaa ammattitaitokilpailutoimintaa. Eri puolilla Suomea järjestetään vuosittain noin 80 Taitaja9-paikalliskilpailua ja 12 aluekilpailua.

Taitaja2025-semifinaalit OSAOssa

Ammattitaidon Taitaja2025-semifinaalit järjestetään kymmenillä eri paikkakunnilla ympäri Suomen 27. – 31.1.2025. OSAO järjestää 13 lajin semifinaalit, joihin saapuu eri ammattioppilaitosten kilpailijoita ottamaan mittaa toisistaan.

Semifinaaleissa parhaiten menestyneet opiskelijat jatkavat matkaansa toukokuussa Taitaja2025-finaaleihin Turkuun, jossa he kilpailevat oman lajinsa SM-mitaleista.

Taitaja2025-semifinaalit

27.1.2025 Koneenasennus ja kunnossapito, OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, Oulu. Yhteyshenkilö Jyrki Mänttäri.

Semifinaaleiden parhaat toukokuun SM-finaaliin

Taitaja2025-semifinaaleihin osallistuu valtakunnallisesti 1 830 kilpailijaa. Erityisesti semifinaali-ilmoittautumisia keräsivät lajit lähihoitaja, asiakaspalvelu ja myynti, ajoneuvotekniikka, yrittäjyys ja sähköasennus. Semifinaaleista pääsääntöisesti kahdeksan parasta kilpailijaa tai kilpailijaparia jatkaa matkaansa Taitaja-finaaliin, joka järjestetään Turussa 5.– 8.5.2025.

OSAOsta Taitaja2025-kilpailun finaalipaikkaa lähtee hakemaan yhteensä 48 opiskelijaa.

Finalistit julkistetaan Taitaja2025-verkkosivuilla semifinaalitulosten varmistuttua 13.2.2025.

Kaikille avoin ja maksuton Taitaja-tapahtuma on Suomen suurin vuosittainen ammatillisen koulutuksen tapahtuma, joka pyrkii nostamaan esiin ammattiosaamisen merkitystä suomalaisessa yhteisteiskunnassa. Turun tapahtuman slogan on ammattitaidolla tulevaisuuteen ja tarkoituksena on korostaa ammattitaitovaatimusten muuttumista ja tietysti juhlistaa nuoria alansa ammattilaisia.

Tapahtuman toteutuksesta vastaa vuosittain vaihtuva koulutuksen järjestäjä, jolle Skills Finland on luovuttanut järjestämisoikeuden. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tapahtuman toteuttamiseen avustuksen järjestämisoikeuden saaneelle taholle. Taitaja2025 Turku -tapahtuman päävastuullinen toimija on Turun ammatti-instituutti, joka toteuttaa tapahtuman yhteistyössä Varsinais-Suomen koulutuksen järjestäjien kanssa. Yhteistyökumppanina toimivat lukuisat eri yhteisöt ja yritykset.