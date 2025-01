Educa: Miten koulut tukevat monen kodin lapsia?

Suomessa on noin 110 000 lasta, joilla on kaksi kotia. Heistä runsas kolmasosa eli noin 40 000 vuoroasuu, eli viettää kalenterivuoden aikana molemmissa kodeissaan vähintään 40 prosenttia ajastaan. Vuoroasuminen on yleisintä 3–12-vuotiailla lapsilla ja hieman harvinaisempaa teini-ikäisillä.

Vuoroasumista jonkin verran yleisempi on malli, jossa lapsi viettää toisessa kodissaan selkeästi enemmän aikaa kuin toisessa. Lapsella on myös näissä tilanteissa kaksi kotia. Joissakin tilanteissa, esimerkiksi apilaperheessä, lapsella voi olla enemmän kuin kaksi kotia.

Useammassa kodissa asuvien lasten moninainen todellisuus ei kovin hyvin välity kouluille, koska lapsella voi olla väestörekisterissä vain yksi virallinen kotiosoite. Tämän osoitteen mukaan määräytyvät muun muassa etuudet ja palvelut, kuten oikeus koulukyytiin.

Kun lapsi elää arkeaan useammassa kuin yhdessä kodissa, se vaikuttaa väistämättä myös hänen koulunkäyntiinsä. Koulumatkojen pituus ja kulkutapa saattavat vaihdella, materiaaleja ja varusteita kuljetetaan kotien välillä ja vanhempien ero ja muuttuneet asuinolot sekä mahdolliset uudet perheenjäsenet saattavat kuormittaa lasta.

Miten koulussa sekä koulun ja kotien yhteistyössä voidaan tukea lapsen oppimista ja hyvinvointia, kun perhetilanne muuttuu? Entä miten vakiintuneemmassa vuoroasumistilanteessa? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Educan Tieto-lavalla.

Keskustelussa lisätään ymmärrystä useassa kodissa asuvien lasten ja nuorten tarpeista. Pyrkimyksenä on tunnistaa niitä tekijöitä, joihin koulu ja kodit voivat vaikuttaa ja jotka tukevat lapsen hyvää oppimista sekä hyvinvointia.

Kirsi Heikinheimo, Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtaja, psykoterapeutti, väitöskirjatutkija

Hanna Ristimäki, Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta ry:n lasten ja nuorten eroauttamisen asiantuntija

Minna Suorsa, Helsingin kaupungin luokanopettaja

Ira Hietanen-Tanskanen, OAJ:n juristi

Keskustelun järjestävät Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Monimuotoiset perheet -verkosto yhdessä. Keskustelua vetää OAJ:n johtava erityisasiantuntija Katri Korolainen.

